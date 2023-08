WhatsApp: KI-Bildgenerator für Sticker

Die Künst­liche Intel­ligenz hält jetzt auch in WhatsApp Einzug. In einer neuen Beta­ver­sion des Messen­gers für Android wurde eine Bild­gene­rator-KI entdeckt. Das Feature wertet die Sticker-Sektion auf. Es lassen sich an die eigenen Bedürf­nisse zuge­schnit­tene virtu­elle Aufkleber kreieren. Wie bei ähnli­chen Services wird die Soft­ware mit diversen Schlüs­sel­wör­tern gefüt­tert. Anschlie­ßend erschafft sie daraus eine Grafik im Comic-Look - eine Funk­tion, die Konver­sationen demnächst noch persön­licher werden lässt. Es gibt bereits erste Impres­sionen der Bild­gene­rator-KI von WhatsApp.

Schlaues Sticker-Feature für WhatsApp

Der KI-Bildgenerator in Aktion

Bild: WABetaInfo Das Entwick­lers­tudio des grünen Messen­gers ist beson­ders fleißig. Es vergeht kaum ein Tag, an dem eine Beta­ver­sion keine Neue­rung einführt. KI ist momentan äußerst populär, was unter anderem an damit reali­sierten Bild­gene­ratoren liegt. Meta greift diesen Trend auf und inte­griert einen KI-Bild­gene­rator in WhatsApp. WABetaInfo macht auf diese Erwei­terung aufmerksam. Die Beta­ver­sion 2.23.17.14 des Kommu­nika­tions­tools hat das Feature an Bord. Manche Anwender finden das Upgrade für die Sticker-Sektion aber auch schon in der Beta­ver­sion 2.23.17.13 vor.

Leider hält WhatsApp diesmal den Kreis der berech­tigten Beta­tester sehr klein. Wir hatten bislang in der Redak­tion nicht das Glück, die Erwei­terung nutzen zu können. Aller­dings demons­trieren die Screen­shots von WABetaInfo, wie die Funk­tion in Aktion aussieht. Der Messenger erstellt die Grafiken in einem einzig­artigen Comic-Look. Anhand des Stils sollen Empfänger direkt erkennen, dass es sich um ein von der KI erschaf­fenes Bild handelt.

So funk­tio­niert der KI-Bild­gene­rator

Es lässt sich leicht über­prüfen, ob das Feature bereits bei Ihnen frei­geschaltet wurde. Begeben Sie sich in einen belie­bigen Chat, öffnen Sie die Tastatur und berühren Sie die Sticker-Sektion ganz rechts. Nun müsste ein Hinweis erscheinen, dass der KI-Sticker-Gene­rator auspro­biert werden kann. Es öffnet sich ein neuer Bild­schirm mit einem Einga­befenster. Dort tippen Sie gewünschte Schlüs­sel­wörter oder einen Satz ein. Aus diesen Infor­mationen kreiert das Tool schließ­lich eine Comic-Grafik. In den kommenden Wochen sollen mehr Beta­tester Zugriff erhalten. Wir gehen davon aus, dass der KI-Bild­gene­rator auch zu WhatsApp für iOS kommt.

Indes wartet WhatsApp Web mit einer Bild­schirm­sperre auf.