WhatsApp: Kanäle-Sticker starten - wichtiges Feature fehlt

Mit Stickern können Sie Ihren WhatsApp-Kanal nun noch indi­vidu­eller aufbe­reiten. Diese Erwei­terung steht Anwen­dern sowohl auf Android als auch auf iOS zur Verfü­gung. Aller­dings wurde die Funk­tion haupt­säch­lich in den neuesten Beta­ver­sionen des Messen­gers frei­geschaltet. Ledig­lich ein paar wenige iPhone-Nutzer konnten die Erwei­terung in dem neuesten WhatsApp-Update aus dem Apple App Store vorfinden. Neben dem Stan­dard-Sticker-Paket „Cuppy“ lassen sich auch jedwede herun­ter­lad­baren Pakete verwenden. Für die Kanal-Updates können stati­sche oder animierte virtu­elle Aufkleber genutzt werden.

WhatsApp Sticker starten für Kanäle

Sticker für die WhatsApp-Kanäle

Andre Reinhardt Die an News­letter erin­nernde Broad­cast-Funk­tion „Kanäle“ bekam mehr Leben einge­haucht. Zuvor konnten Betreiber ledig­lich Emojis und GIFs inte­grieren. Emojis sind aller­dings recht unauf­fällig und GIFs wiederum häufig zu auffällig. Sticker sind oft ein guter Mittelweg, um Mittei­lungen leben­diger, aber nicht zu aufdring­lich zu gestalten. Eben jene virtu­ellen Aufkleber stehen jetzt WhatsApp-Anwen­dern in Android und iOS zur Verfü­gung. Um von der Erwei­terung zu profi­tieren, müssen Sie am jewei­ligen Beta­test des Messen­gers teil­nehmen.

Unter­stützt werden die WhatsApp-Beta­ver­sionen ab 2.23.24.19 für Android und ab 2.23.24.72 für iOS. Wir konnten das Feature bereits auspro­bieren. Die Nutzung vorhan­dener oder herun­ter­gela­dener Sticker funk­tio­nierte für die Updates ohne Probleme. Mit den Stickern lassen sich Emotionen und Hinweise indi­vidu­eller mit den Abon­nenten teilen. In Bälde dürfte die Funk­tion auch für User der regu­lären Fassung von WhatsApp erhält­lich sein.

Ein wich­tiges Sticker-Paket fehlt noch

Am persön­lichsten sind natür­lich die Avatar-Sticker. Sie spie­geln schließ­lich das eigene Konterfei wider. Leider steht explizit dieses Paket aber noch nicht für die Kanäle zur Verfü­gung. Zwar lassen sich die Avatar-Sticker bei der Auswahl erspähen, trotz gesetztem Häkchen fehlt die benö­tigte Verknüp­fung jedoch. Ein Zugriff ist somit nicht möglich. Norma­ler­weise müsste zwischen GIFs und Sticker ein Button für die Avatare sein. Wir hoffen, dass das Entwick­lers­tudio in naher Zukunft mit einer weiteren Beta­ver­sion dieses Feature nach­reicht. (via WABetaInfo / WABetainfo)

Indes haben die selbst­löschenden WhatsApp-Medien ihren Weg zurück in die Desktop-Version des Kommu­nika­tions­tools gefunden.