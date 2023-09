WhatsApp bekommt Antworten auf Kanal-Updates

Mit den Kanälen hat WhatsApp seit kurzem ein span­nendes Social-Media-Feature parat, demnächst wird man auf Updates auch antworten können. Diese Möglich­keit befindet sich in Entwick­lung und wurde in einer aktu­ellen Beta­ver­sion entdeckt. Auf Kanal-Updates von Inhalts­ersteller mit dem eigenen Gedan­kengut reagieren zu können, dürfte sowohl dem Urheber als auch anderen Abon­nenten zugu­tekommen. Mit der Inter­aktion erhalten Influ­encer und andere Personen des öffent­lichen Lebens wich­tiges Feed­back. Die Schalt­fläche zum Antworten wird sich unter­halb der Kanal-Beiträge befinden. In einer künf­tigen Beta­ver­sion dürfte das Feature nutzbar sein.

Mehr Inter­aktion bei den WhatsApp-Kanälen

WhatsApp entwickelt Antworten auf Updates

WABetaInfo Vor andert­halb Wochen berich­teten wir über den globalen Start der WhatsApp-Kanäle. Dieses Broad­cast-Feature ermög­licht es Influ­encern, Musi­kern, Schau­spie­lern, Sport­lern, Poli­tikern und anderen promi­nenten Personen oder auch Firmen sowie Marken, Inhalte mit Abon­nenten zu teilen. Wer einem Kanal folgt, erhält auto­matisch Updates. Bislang kann man auf diese mit Emojis reagieren, aller­dings nicht auf sie antworten. Das soll sich künftig ändern. WABetaInfo entdeckte in der Beta­ver­sion 2.23.20.6 des Messen­gers für das Android-Betriebs­system eine Antwort­mög­lich­keit.

Unter den Kanal-Beiträgen rechts neben den Reak­tionen will WhatsApp dieses Feature inte­grieren. Dort lässt sich in Zukunft direkt die Anzahl der Antworten erspähen. Klickt der Anwender auf die Schalt­fläche, kann er die bereits veröf­fent­lichten Kommen­tare sichten und auf Wunsch selbst eine Anmer­kung hinter­lassen. Dabei soll es einen Privat­sphä­ren­schutz geben. Die Handy­num­mern sämt­licher Nutzer bleiben unsichtbar. Höchst­wahr­schein­lich werden die Antworten auf Kanal-Updates auch für iOS erscheinen.

WhatsApp-Kanäle spalten die Anwender

Die neue Funk­tion stößt nicht überall auf Gegen­liebe. Manchen Usern ist die Erwei­terung zu viel des Guten, da sie WhatsApp nur als Messenger nutzen wollen. Entspre­chend sind diese Personen frus­triert, dass sich die Kanal-Sektion im neuen Bereich „Aktu­elles“ nicht ausblenden lässt. Es gibt aber auch User, welche den Social-Media-Aspekt und die Möglich­keit begrüßen, Neuig­keiten von seinen Idolen zu erhalten. Wir hoffen, dass Meta demnächst eine Option einführt, um die Kanäle auszu­blenden. So würde man beide Parteien zufrie­den­stellen - die Befür­worter und Gegner des Features.

Wir haben noch mehr Details zu den Kanälen für Sie zusam­men­gefasst.