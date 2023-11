WhatsApp: Nutzername für Kanäle in Arbeit

Mit den Nutzer­namen in Form von Handles sollen sich die WhatsApp-Kanäle bald bequemer nutzen lassen. An den Profil-Nutzer­namen wird eben­falls weiter getüf­telt.

Nutzer­namen sind ein Trend bei Smart­phone-Messen­gern, in WhatsApp sollen künftig Kanal­betreiber eben jene verwenden können. Genauer gesagt ist die Inte­gra­tion von Handles geplant. Ähnlich wie bei Twitter (X) gibt es also eine eindeu­tige Kennung mit einem voraus­gehenden @-Zeichen. Auf diese Weise lassen sich Kanäle deut­lich einfa­cher und persön­licher als über eine lange URL teilen.

Betreiber profi­tieren eben­falls von der komfor­tableren Methode. Der Nutzer­name für Kanäle wurde in einer aktu­ellen Beta­ver­sion des Messen­gers entdeckt. Bislang ist die Funk­tion noch nicht nutzbar.

WhatsApp: Kanal-Nutzer­name in Arbeit

Der Nutzername für WhatsApp-Kanäle ist in Entwicklung

Bild: WABetaInfo Aktuell lassen sich Kanäle in WhatsApp nur über einen sper­rigen Link teilen. Ein Handle wäre bequemer. Der grüne Messenger wird in Zukunft einen eben solchen Alias­namen erhalten. Einen Hinweis darauf entdeckte WABetaInfo in der Beta­ver­sion 2.23.24.17 des Kommu­nika­tions­tools für Android. Im einge­bet­teten Bild­schirm­foto ist eindeutig ein Nutzer­name unter dem Kanal­namen erkennbar. Diesem wird ein @-Zeichen voran­gestellt. Auf diese Weise bewerk­stel­ligen auch diverse andere Dienste ihre Handles.

Der Kanal­betreiber kann demnächst also einfach sein Handle teilen und muss nicht auf eine lange URL zurück­greifen. Eine solche Weiter­lei­tung ist persön­licher und einpräg­samer. User könnten hingegen Kanäle schnell finden, indem sie einfach den Nutzer­namen verwenden. Wann die Funk­tion in einer künf­tigen Beta nutzbar ist, ist noch nicht bekannt. Eine kleine visu­elle Ände­rung bringt die WhatsApp-Beta­ver­sion eben­falls mit sich. Die Veri­fizie­rung eines Kanals, die rechts neben dem Kanal­namen sichtbar ist, wird künftig blau sein und nicht wie aktuell grün.

Nutzer­name anstatt Nummer kommt auch

Nicht nur in den Kanälen, auch im regu­lären WhatsApp-Profil soll der Nutzer­name Einzug halten. In diesem Fall müssten Anwender nicht mehr ihre Handy­nummer teilen, um mit Kontakten über den Messenger kommu­nizieren zu können. Das würde für ein großes Plus beim Daten­schutz sorgen. Bereits seit Mai dieses Jahres befindet sich das Feature in Entwick­lung. WABetaInfo bestä­tigt, dass WhatsApp plant, die Funk­tion zu einem späteren Zeit­punkt auszu­rollen. Einen konkreten Termin gibt es leider noch nicht.

Hingegen können Nutzer­namen in Signal bereits in einer Beta­ver­sion verwendet werden.