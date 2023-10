WhatsApp: iPhone-User können jetzt Kanäle erstellen

Nach Influ­encern und Promi­nenten können jetzt auch alle anderen Anwender Kanäle in WhatsApp erstellen. Zumin­dest, sofern diese über ein iPhone verfügen.

Mit der neuesten WhatsApp-Version für das iPhone ist es ab sofort möglich, selbst einen Kanal zu erstellen. Bislang konnte man ausschließ­lich Kanal­betrei­bern folgen. Wer vom neuen Broad­cast-Feature als Inhalts­ersteller Gebrauch machen möchte, hat also jetzt die Gele­gen­heit dazu. So können regel­mäßig Beiträge wie Fitness­tipps, Film­emp­feh­lungen oder Koch­rezepte an Abon­nenten verteilt werden.

Direkt zum Start profi­tieren Betreiber von jüngst einge­führten Kanal-Komfort­funk­tionen wie die Antworten auf Beiträge. Durch die Frei­gabe der Kanal-Erstel­lung für jeden Anwender dürfte die Anzahl von Kanälen rapide steigen.

Nun dürfen alle iOS-Nutzer WhatsApp-Kanäle kreieren

Bild: WABetaInfo Vor drei Monaten hat der zu Meta gehö­rende Messenger die Kanäle offi­ziell ange­kün­digt. Ab Ende Juni konnten erste Beta­tester Kanäle suchen und abon­nieren. Die Erstel­lung der Broad­cast-Ange­bote war aber nur bestimmten Influ­encern und Promi­nenten möglich. Das ändert sich ab sofort. WABetaInfo hat heraus­gefunden, dass in der jüngsten WhatsApp-Version 23.20.76 für iOS die Kanal-Erstel­lung für sämt­liche User frei­geschaltet wurde. Es handelt sich dabei um die regu­läre Fassung, Sie müssen also kein Beta­tester sein. Es ist ledig­lich ein Update erfor­der­lich.

Bislang hat das Entwick­lers­tudio das Ände­rungs­pro­tokoll im Apple App Store noch nicht aktua­lisiert. Entspre­chend gibt diese Sektion auch keinen Hinweis auf das frei­geschal­tete Feature preis. Wie gehabt wird auch diese WhatsApp-Funk­tion in Wellen für die Anwender akti­viert. Sollte Ihnen das Erstellen von Kanälen noch nicht möglich sein, müssen Sie sich noch ein paar Tage oder schlimms­ten­falls Wochen gedulden. Wir gehen davon aus, dass das Entwick­lers­tudio in Kürze eine offi­zielle Ankün­digung der Erwei­terung voll­zieht.

So funk­tio­niert die Kanal-Erstel­lung

Das Feature ist leicht zu finden. Begeben Sie sich in den Bereich "Aktu­elles" von WhatsApp. Berühren Sie anschlie­ßend das Plus-Symbol rechts neben dem Schriftzug "Kanäle". Nun sollte unter­halb der Option zum Auffinden von Kanälen die neue Option zum Erstellen von Kanälen erscheinen. Nach dem Klick auf diesen Eintrag öffnet sich die Einga­bemaske.

Höchst­wahr­schein­lich wird auch die Android-Fassung von WhatsApp in Bälde mit der Kanal-Erstel­lung ausge­stattet. Das Feature spaltet die Anwender. Manche Nutzer wollen einfach nur mit ihren Kontakten kommu­nizieren und keine Social-Media-Funk­tionen verwenden.

Indes startet das Nach­richten-Anpinnen bei WhatsApp in einer Beta­ver­sion.