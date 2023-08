WhatsApp auf zwei Handys: Test mit Apple iPhone

Im Früh­jahr kündigte WhatsApp auch offi­ziell die Möglich­keit an, mehrere Smart­phones mit dem glei­chen Messenger-Account zu nutzen. Auf Android-Handys funk­tio­nierte das damals zeitnah - zunächst mit der Beta-Version, dann auch mit der stabilen Version von WhatsApp. iPhone-Nutzer blieben aber zunächst außen vor. Zwar besagte auch der Chan­gelog für WhatsApp im AppStore von Apple, die Funk­tion sei verfügbar - um am Ende des Chan­gelog-Textes zu rela­tivieren, dass das Feature "in den nächsten Wochen" starte.

Die "nächsten Wochen" sind ein dehn­barer Begriff, doch mitt­ler­weile kann neben Android-Smart­phones auch ein iPhone als Zweit­gerät genutzt werden. Das funk­tio­niert auch Betriebs­system-über­grei­fend, wie sich im Test von teltarif.de mit einem Apple iPhone 14 Pro Max und einem Samsung Galaxy S23 Ultra gezeigt hat. Sprich: Das iPhone kann als Compa­nion-Gerät für das Samsung-Handy dienen und umge­kehrt. Erfolg­reich auspro­biert haben wir außerdem die Verknüp­fung eines iPhone SE (2022) mit einem WhatsApp-Account, der auf einem iPhone 14 Pro läuft. iPhone als WhatsApp-Zweitgerät

Logo: WhatsApp, Foto: teltarif.de

Verknüp­fungs­mög­lich­keit sofort sichtbar

Die Verknüp­fungs­mög­lich­keit mit einem bestehenden WhatsApp-Konto ist unter iOS sogar etwas besser gelöst als auf Android-Smart­phones. Im Menü, wo norma­ler­weise die Rufnummer des WhatsApp-Accounts einge­geben wird, steht recht promi­nent der Text "oder verknüpfe dieses Gerät mit einem vorhan­denen Konto". In der Android-App muss hierzu das "Drei-Punkte-Menü" am rechten oberen Bild­schirm­rand aufge­rufen werden. Das muss man als normaler Nutzer aller­dings auch erstmal wissen.

Die Verknüp­fung selbst funk­tio­niert genauso wie unter Android. Nach Ankli­cken der Option zur Verknüp­fung mit einem bestehenden WhatsApp-Konto erscheint ein QR-Code, der mit dem Haupt-Smart­phone des Messenger-Accounts einge­scannt wird - genauso wie schon seit längerer Zeit von WhatsApp Web und WhatsApp Desktop gewohnt. Danach werden die Nach­richten auf das neu hinzu­gefügte Smart­phone synchro­nisiert. Option zur Verknüpfung mit vorhandenem Konto

Screenshot: teltarif.de

Verbin­dung erst im dritten Anlauf

In unserem Test machten wir ähnliche Erfah­rungen wie mit WhatsApp für WearOS. Erst im dritten Anlauf klappte die Verknüp­fung. Zuvor wurden sogar die Verbin­dungen zu den bereits bestehenden Compa­nion-Geräten (WhatsApp Desktop auf mehreren Compu­tern) getrennt. Als die Verknüp­fung schließ­lich herge­stellt war, blieb diese auch dauer­haft stabil erhalten. Daran änderte sich auch durch das Hinzu­fügen weiterer Compa­nion-Geräte nichts.

In der Folge konnte WhatsApp auf dem als Zweit­gerät hinzu­gefügten iPhone genauso genutzt werden wie auf dem Haupt­gerät. Genauso? Na ja, fast, denn einige Einschrän­kungen gilt es zu beachten. Wie am Desktop wird nur eine bestimmte Anzahl von Nach­richten in jedem Chat synchro­nisiert. Sehr alte Mittei­lungen sind nur auf dem Haupt­gerät des Accounts verfügbar. Darüber hinaus können auf den Compa­nion-Geräten keine Status an die Kontakte geschickt werden. Status anderer Nutzer sind hingegen abrufbar. Standort teilen nicht möglich

Screenshot: teltarif.de

Standort kann nicht geteilt werden

Auf dem iPhone gibt es zudem eine Einschrän­kung, die wir von der Nutzung von Android-Smart­phones als Zweit­gerät nicht kannten. Es lassen sich keine Stand­orte verschi­cken. Unter Android besteht diese Einschrän­kung nur für Live-Stand­orte. Ob und wann WhatsApp diese Einschrän­kung behebt, ist nicht bekannt. Stumm­schal­tungen - beispiels­weise für Gruppen-Chats - werden gerä­teüber­grei­fend synchro­nisiert. Daten­siche­rungen - etwa in der iCloud - können nur mit dem Haupt­gerät ange­legt werden.

Ansonsten sind Einzel- und Grup­pen­chats auf beiden Smart­phones nutzbar. Auch Fotos, Videos und andere Dateien lassen sich von beiden Mobil­tele­fonen verschi­cken. Der Austausch von Sprach­nach­richten klappt eben­falls von beiden Handys aus. Bleibt zu hoffen, dass WhatsApp die für das Compa­nion-Gerät fehlenden Features noch nach­pflegt. Mitbe­werber wie Tele­gram schaffen es schließ­lich auch, mehrere mit dem glei­chen Account verbun­dene Smart­phones mit iden­tischen Features zu verwenden.

