WhatsApp: Bald auch iPhone als Gerät verknüpfen

Nachdem Android-Nutzer seit rund einem Monat ihr Handy als verknüpftes Gerät desselben WhatsApp-Kontos verwenden können, kommen bald auch iPhone-Nutzer zum Zug. Das Feature soll in den kommenden Wochen frei­geschaltet werden.

Die Prozedur funk­tio­niert dabei wie gewohnt. Indes wartet die Windows-Fassung des Kommu­nika­tions­tools durch die neueste Beta mit einer auswähl­baren App-Sprache und einem Filter für Entwürfe auf.

iPhone als verknüpftes Gerät

Bild: WABetaInfo Schon seit einer Beta­ver­sion vor andert­halb Monaten lässt sich der WhatsApp-Account auf mehreren Handys nutzen. Ende April hielt das Feature schließ­lich in der finalen Fassung des Messen­gers Einzug. Aller­dings gab es bis heute eine große Einschrän­kung. Anwender konnten zwar ein Android-Smart­phone oder iPhone als Haupt­gerät fest­legen, jedoch nur ein Android-Smart­phone als verknüpftes Gerät. Diese Hürde fällt bald unter iOS. Die Einrich­tung als Zusatz­gerät funk­tio­niert genauso wie bei den Google-basierten Smart­phones.

Nach der Instal­lation von WhatsApp muss man beim Setup anstatt die Handy­nummer einzu­geben die Option "mit exis­tie­rendem Konto verknüpfen" auswählen. Anschlie­ßend erscheint ein QR-Code, welcher mit dem Haupt­gerät einge­scannt wird. Hierfür begibt man sich auf diesem Smart­phone in das Schnell­menü von WhatsApp, ruft "verknüpfte Geräte" auf und klickt "Gerät hinzu­fügen" an. Beim iPhone als Zusatz­gerät gelten dieselben Vor- und Nach­teile wie bei Android-Smart­phones. Eine Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung ist auch bei dieser Kombi­nation gegeben. (via WABetaInfo).

WhatsApp Windows reißt Sprach­bar­rieren ein

App-Sprache bei WhatsApp Windows

Bild: Andre Reinhardt Nicht immer möchte man eine Anwen­dung in der System­sprache benutzen. Bislang hatte man dies­bezüg­lich bei WhatsApp Windows keine Wahl. Jetzt rüstet das Entwick­lers­tudio nach. In den Einstel­lungen des Messen­gers findet sich nach einem Update auf die Beta­ver­sion 2.2320.1.0 ein neuer Menü­punkt namens "Sprache" wieder. Dieser beinhaltet eine Viel­zahl an Loka­lisie­rungen.

Ferner wurde mit der Aktua­lisie­rung ein neuer Chat-Filter ergänzt. Chats können nun auch nach Entwürfen sortiert werden. (via WABetaInfo). Filter für Entwürfe

Bild: Andre Reinhardt

Die Entwurfs­funk­tion hat WhatsApp bereits vor kurzem aufge­wertet.