WhatsApp bekommt YouTube-Integration

Neue Features für WhatsApp Der beliebte Smartphone-Messenger WhatsApp hat ein Update für die iOS-Version seiner Anwendung veröffentlicht, die zwei interessante neue Funktionen mit sich bringt. Zum einen wurden die bereits angekündigten Verbesserungen für den Austausch von Sprachnachrichten umgesetzt, zum anderen bekommt die Applikation eine YouTube-Integration.

Das Erstellen und Versenden von Sprachnachrichten funktionierte bei WhatsApp bislang wie von einem Funkgerät gewohnt. Nutzer mussten eine virtuelle Mikrofon-Taste im Chat-Fenster gedrückt halten, während sie die Mitteilung aufsprachen. Das war vor allem bei längeren Nachrichten lästig. Nicht selten rutschen Anwender während der Aufsprache ab, sodass die Mitteilung unvollständig übermittelt wurde.

So lassen sich Sprachnachrichten einfacher verschicken

Das Festhalten des Mikrofon-Buttons entfällt nach Installation der WhatsApp-Version 2.17.81, die im AppStore von Apple zum Download bereitsteht. Stattdessen lässt sich die Aufnahme-Funktion wie gewohnt durch Drücken der Mikrofon-Taste starten. Mit einer Gestenbewegung nach oben bleibt die Aufnahme-Funktion aktiv, bis die Nachricht verschickt wird.

Bislang mussten WhatsApp-Nutzer zu Fremd-Software wie AudioShare greifen, um in ähnlicher Weise längere Sprachmitteilungen aufzuzeichnen. Diese ließen sich über die "Teilen"-Funktion des iOS-Betriebssystems in WhatsApp importieren und so über den Messenger verschicken. Dieser Umweg, der die parallele Nutzung zweier Programme auf dem Smartphone erforderte, entfällt nun.

YouTube-Videos direkt im Messenger

Im amerikanischen AppStore verrät der Changelog zur aktuellen WhatsApp-Version für das Apple iPhone eine weitere Neuerung: Der Messenger bietet nun eine YouTube-Integration. Das heißt, YouTube-Videos, die über den Messenger ausgetauscht werden, können direkt in WhatsApp betrachtet werden. Der bislang obligatorische Wechsel in die YouTube-App oder den Internet-Browser entfällt. Für YouTube gibt es auch eine Bild-im-Bild-Funktion, sodass Nutzer das Video ansehen und dennoch zu einem anderen Chatfenster wechseln können.

Für Android und Windows 10 Mobile sind die neuen Funktionen derzeit noch nicht erhältlich. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass entsprechende App-Updates ebenfalls in Kürze zur Verfügung stehen. Andere, kaum noch verwendete Betriebssysteme will WhatsApp in Zukunft nicht mehr unterstützen. So soll beispielsweise zum Jahresende der bereits zweimal verlängerte Support für Blackberry 10 auslaufen.

Mehr Details zum Thema Smartphone-Messenger haben wir auch in einem Ratgeber zusammengefasst.