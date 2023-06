WhatsApp: Verknüpfung mit iPad macht Fortschritte

Demnächst werden iPad-Anwender die Möglich­keit haben, ihr Tablet in WhatsApp als verknüpftes Gerät einzu­richten. Auf diese Weise lässt sich Apples Flach­rechner mit demselben WhatsApp-Konto des Haupt­geräts nutzen. Der aktu­elle Stand der Entwick­lung wurde in der jüngsten Beta­ver­sion des Messen­gers entdeckt. Aller­dings gibt es noch einige Hürden zu über­winden. Für die Verwen­dung eines iPad als verknüpftes Gerät wird die dedi­zierte WhatsApp-Fassung für den Apple-Flach­rechner voraus­gesetzt. Von diesem gibt es aber noch nicht mal eine Beta. Außerdem steht die Imple­men­tie­rung in WhatsApp iOS aus.

WhatsApp: iPad-Verknüp­fung zeigt sich

Ein iPad als verknüpftes Gerät

WABetaInfo Es gibt je nach Vorliebe verschie­dene Konfi­gura­tionen an im Einsatz befind­lichen Mobil­geräten. Etwa Android-Handy und Android-Tablet, iPhone und iPad oder Android-Handy und iPad. Das Ziel des Bereichs „Verknüpfte Geräte“ in WhatsApp ist es, sämt­liche Produkte platt­form­über­grei­fend mit einem Konto vernetzen zu können. WABetaInfo berichtet nun über Fort­schritte. In der Beta­ver­sion 2.23.12.12 von WhatsApp für Android wurde ein häufig gewünschtes Feature entdeckt. Eine Unter­stüt­zung des iPad als verknüpftes Gerät. Mit einem passenden Tablet-Icon versehen ist es in der entspre­chenden Sektion auf dem einge­bet­teten Bild­schirm­foto zu sehen.

Leider profi­tieren Anwender aber noch nicht. Die Funk­tion ist zwar inte­griert, aber noch nicht frei­geschaltet und somit nutzbar. Doch selbst nach der Frei­schal­tung gäbe es noch ein großes Problem. WhatsApp für iPad ist immer noch nicht veröf­fent­licht. Schon seit vielen Jahren warten User auf die dedi­zierte Soft­ware. Erste Anzei­chen, dass das Team an diesem Feature werkelt, gab es vor fast zwei Jahren. Allzu flott geht die Entwick­lung also nicht voran.

iOS-Version muss eben­falls ange­passt werden

Prin­zipiell ist es gut zu wissen, dass es zumin­dest in WhatsApp für Android ein Lebens­zei­chen von der iPad-Verknüp­fung gibt. Aller­dings würden sicher­lich auch gerne iPhone-Nutzer ihr WhatsApp-Konto mit ihrem iPad verbinden. Wir gehen davon aus, dass das Feature auch in der iOS-Fassung des Messen­gers Einzug hält. Mögli­cher­weise kommt ein entspre­chendes Update jedoch etwas später, falls WhatsApp Android tatsäch­lich dies­bezüg­lich weiter voran­geschritten ist.

Immerhin können erste Beta­tester schon das iPhone als verknüpftes Gerät benutzen.