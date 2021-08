WhatsApp kommt nativ auf das Apple iPad

Im Zusam­men­hang mit der Einfüh­rung der Multi-Geräte-Unter­stüt­zung von WhatsApp gab es immer wieder auch Hinweise darauf, dass der zum Face­book-Konzern gehö­rende Messenger eine native App für das iPad von Apple plant. Nun gibt es von WABetaInfo eine inof­fizi­elle Bestä­tigung dafür, dass WhatsApp die Tablet-App tatsäch­lich in Planung hat bzw. intern bereits testet.

Auf Twitter hat das Online-Portal Screen­shots veröf­fent­licht, die das iPad unter den bei der Multi-Device-Unter­stüt­zung berück­sich­tigten Geräten zeigen. Den Angaben zufolge soll es sich um eine native Anwen­dung und nicht um eine Web-App handeln. Diese könne unab­hängig von der Internet-Verbin­dung des Smart­phones verwendet werden.

Wie es weiter heißt, können die Nutzer der Beta-Version von WhatsApp für iOS künftig auto­matisch auch die iPad-Vari­ante des Messen­gers auspro­bieren. Derzeit ist diese aber noch nicht öffent­lich erhält­lich. Geplant sei für die Zukunft auch eine App für Android-Tablets. Derzeit ist es aber noch nicht absehbar, wann diese verfügbar sein wird. Ebenso ist unklar, ob die Multi-Geräte-Funk­tion in Zukunft auch die Nutzung auf einem zweiten Smart­phone ermög­lichen wird.

WhatsApp Desktop: Beta-Test für alle

Bald WhatsApp auf dem iPad

Screenshots: WABetaInfo via Twitter, Montage: teltarif.de Eben­falls neu ist ein öffent­licher Beta-Test für WhatsApp Desktop. Am Test können Windows- und macOS-Nutzer glei­cher­maßen teil­nehmen. WABetaInfo mutmaßt, dass der Messenger mit diesem Test die Multi-Geräte-Unter­stüt­zung weiter verbes­sern will, bevor diese für alle Kunden zur Verfü­gung gestellt wird. Aller­dings funk­tio­niert dieses Feature eigent­lich auch mit der stabilen Desktop-Version. Zu den weiteren neuen Funk­tionen, die in der Beta-Version enthalten sind, gehört die Möglich­keit, Sprach­nach­richten vor dem Versand anzu­hören.

WhatsApp verspricht sich von den Beta-Programmen, dass die Nutzer Rück­mel­dungen liefern können. So sollen mögli­cher­weise noch auftre­tende Probleme besei­tigt werden, bevor ein Soft­ware-Update offi­ziell an alle Kunden verteilt wird.

Eine weitere Neue­rung, auf die die Nutzer des Messen­gers lange gewartet haben, ist die Mitnahme aller Chat-Inhalte vom iPhone zu einem Samsung-Smart­phone. Diese Funk­tion wird zusammen mit den beiden neuen Samsung-Handys einge­führt, die der Hersteller in dieser Woche auslie­fern wird. Details zur WhatsApp-Chat-Mitnahme von iOS zu Android lesen Sie in einer weiteren Meldung.