WhatsApp Messenger bald nativ auf dem iPad nutzen

Besitzer eines iPads konnten WhatsApp bisher nur über den Safari-Browser auf ihrem Gerät nutzen. Nachdem es vor einiger Zeit bereits einen Hinweis auf eine iPad-Verknüp­fung in einer Beta-Version von WhatsApp für Android gegeben hatte, sollen künftig auch iPhone-Nutzer ihr WhatsApp-Konto via App auf ihrem iPad verbinden können.

WA-Beta auf dem iPad testen

Aktuellste TestFlight-Version bringt WhatsApp aufs iPad

Bild: HeikoAL / Pixabay Der Messenger-Dienst hat eine neue Version seiner App über TestFlight veröf­fent­licht, die mit dem iPad kompa­tibel ist. Um WhatsApp jetzt schon auf Ihrem iPad testen zu können, müssen Sie, falls Sie es noch nicht sind, Teil­nehmer des Beta-Programms werden. Das ist aber nicht so einfach zu bewerk­stel­ligen, da die Anzahl der Test-Accounts begrenzt ist, und diese oft schon belegt sind. Wer sich also als Beta-Tester für die aktu­ellsten App-Versionen regis­trieren will, sollte sich die TestFlight-App aus dem App Store herun­ter­laden, um stets auf dem neuesten Stand zu sein.

Zum Testen der WhatsApp-Beta muss die neueste App-Version sowohl auf dem iPad als auch auf dem iPhone instal­liert sein und das iPad als Compa­nion-Device regis­triert werden. Hierzu gehen Sie ins Einstel­lungs­menü der Beta-App auf Ihrem iPhone, scannen mit dem iPad den ange­zeigten QR-Code, und schon kann der Test beginnen.

WhatsApp im Desktop-Modus auf dem iPad nutzen

Wer keinen Platz als Tester ergat­tern konnte, WhatsApp aber trotzdem schon auf seinem iPad nutzen will, kann dieses bereits seit längerem über Umwege und mit einigen Einschrän­kungen tun.

Erstellen Sie hierfür (falls noch nicht geschehen) ein WhatsApp-Profil auf dem iPhone. Öffnen Sie dann den Safari-Browser auf Ihrem iPad und rufen "WhatsApp Web" auf. Der Browser muss hierfür auf die Desktop-Ansicht einge­stellt sein, was über das Antippen des "Teilen"-Symbols rechts oben und das Anfor­dern der Desktop-Seite funk­tio­niert.

Nun öffnen Sie WhatsApp auf Ihrem iPhone und gehen in die Einstel­lungen, um dort "WhatsApp Web/Desktop"; auszu­wählen. Auch hier müssen Sie den daraufhin ange­zeigten QR-Code mit der Kamera Ihres iPads scannen. WhatsApp kann fortan unab­hängig vom iPhone auf dem iPad genutzt werden und bietet mit Ausnahme der Anruf­funk­tion und dem Teilen des Stand­ortes fast alle Funk­tionen der App.

Da es jetzt die Beta-Version von WhatsApp für das iPad gibt, ist die finale Version voraus­sicht­lich auch nicht mehr weit, sodass wir hoffent­lich bald auf keines der Stan­dard-Features mehr verzichten müssen.

In einer weiteren Meldung lesen Sie: WhatsApp: Bald mit Signal, Tele­gram und Co. chatten.