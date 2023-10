WatsApp iOS: Anrufe mit bis zu 32 Teilnehmern starten

Mit den jüngsten Aktua­lisie­rungen von WhatsApp für iOS wurde die Anruf­funk­tion deut­lich aufge­wertet. So ist es ab sofort möglich, schon vor einem Grup­pen­tele­fonat bis zu 31 weitere Teil­nehmer auszu­wählen. Bislang gab es beim Einleiten des Gesprächs ein Teil­neh­mer­limit, weitere Kontakte mussten während des Anrufs hinzu­gefügt werden. Für eine erhöhte Privat­sphäre sorgt indes der IP-Adresse-Schutz für WhatsApp-Tele­fonate. Sämt­liche Unter­hal­tungen werden über die Server des Messen­gers geleitet, um die Kennung zu verschleiern. Das Feature ist in der neuen iOS-Beta von WhatsApp aktiv.

Einfa­chere Grup­pen­tele­fonate in WhatsApp

Einfachere Gruppenanrufe mit bis zu 32 Teilnehmern

WABetaInfo Seit Mitte September haben Nutzer eines Android-Smart­phones über den grünen Messenger die Möglich­keit, umge­hend Anrufe mit bis zu 32 Teil­neh­mern zu starten. Dank des Updates auf 23.22.72 von WhatsApp für iOS kommen nun auch iPhone-User zum Zug. Laut WABetaInfo steht die Aktua­lisie­rung ab sofort zur Verfü­gung. Da es sich um keine Beta­ver­sion handelt, profi­tieren direkt sämt­liche Anwender. Zwar wird das neue Feature nicht im Ände­rungs­pro­tokoll des App Stores erwähnt, ein Screen­shot belegt aller­dings die Erwei­terung.

Wie auf dem Bild­schirm­foto zu sehen ist, darf der Nutzer jetzt bis zu 31 weitere Teil­nehmer vor dem Start eines Grup­pen­anrufs selek­tieren, um schließ­lich ein Tele­fonat mit maximal 32 Personen zu initi­ieren. Bislang konnten nur 15 Kontakte im Voraus ausge­wählt werden. Weitere Parti­zipanten ließen sich ledig­lich unkom­for­tabel während des laufenden Grup­pen­gesprächs hinzu­fügen.

Verschlüs­selte WhatsApp-Anrufe für iOS

IP-Adresse-Schutz für Anrufe

WABetaInfo In der Beta­ver­sion 23.23.1.70 des Kommu­nika­tions­tools (via WABetaInfo) für iOS ist in den Einstel­lungen ein Schutz der IP-Adresse für Anrufe vorzu­finden. Um von der Funk­tion Gebrauch zu machen, begeben Sie sich in den Bereich Daten­schutz / Erwei­tert und berühren den Schalter. Anschlie­ßend werden Einzel- und Grup­pen­gespräche verschlüs­selt über die WhatsApp-Server geleitet. Diese Maßnahme sorgt dafür, dass sich der Standort und die IP-Adresse schwerer heraus­finden lassen. Im Umkehr­schluss redu­ziert sich die Gesprächs­qua­lität ein wenig. Übri­gens greift der Schutz nicht nur bei Sprach-, sondern auch bei Video­anrufen.

Seit zwei Wochen ist der IP-Adresse-Schutz für WhatsApp-Anrufe bereits für Android-Nutzer über eine Beta­ver­sion verfügbar.