WhatsApp: Diese neuen Features gibts jetzt für die iOS-App

Wer WhatsApp auf einem iPhone nutzt, sollte die Anwen­dung aktua­lisieren, um Zugriff auf span­nende Neue­rungen zu erhalten. Zwar wurde der Beschrei­bungs­text im Apple App Store (Webseite) noch nicht aktua­lisiert, aus zuver­läs­siger Quelle wissen wir aber, dass die Version 24.2.75 des Messen­gers weitere Text­for­matie­rungen und einen Sticker-Editor enthält. Das Entwick­lers­tudio bereitet über­dies neue Features von WhatsApp für Android und den Browser vor. Es handelt sich um einen auto­mati­schen Konto­bericht für die Android-Fassung und um eine Chat­sperre für die Webver­sion.

WhatsApp: Indi­vidu­eller Chatten dank Update

Praktische Features für WhatsApp iOS

WABetaInfo Manchmal genügt es je nach Inhalt einfach nicht, einen Text fett, kursiv, durch­gestri­chen oder als Mono­space zu forma­tieren. Viel­leicht wäre ein Hervor­heben als Programm­code, Zitat oder Listen­punkt passender? In diesem Fall gibt es für iPhone-User eine gute Nach­richt. WABetaInfo macht darauf aufmerksam, dass das Update auf WhatsApp 24.2.75 für iOS eben jene Forma­tie­rungen mit sich bringt. Bis sämt­liche iOS-Anwender von WhatsApp Zugriff haben, könnte es etwas dauern. Seit Januar stehen die Text­werk­zeuge auch Android-Nutzern per Beta­ver­sion zur Verfü­gung.

Dem Beta­sta­dium entwachsen ist der Sticker-Editor. Jener hält nun auch in der regu­lären Ausfüh­rung von WhatsApp für das iPhone Einzug. Wem es bisher zu umständ­lich war, eigene virtu­elle Aufkleber im grünen Messenger durch das Ziehen eines Fotos in das Chat­fenster zu kreieren, nutzt ab sofort das einge­baute Tool. Hier­durch lassen sich die Sticker direkt in WhatsApp auswählen, mit Zeich­nungen versehen, zurecht­schneiden und als Favo­riten abspei­chern. Während der Sticker-Editor des Messen­gers noch für Android fehlt, erreichte er kürz­lich Windows.

WhatsApp: Konto­bericht und Chat­sperre

Die im Folgenden genannten Features sind leider bislang nicht akti­viert. Dabei handelt es sich um den auto­mati­schen Konto­bericht und die Chat­sperre. In Zukunft wird die Android-Version von WhatsApp die auto­mati­sche Einsicht eines Konto­berichts erlauben. Dieser beinhaltet gemäß der Daten­schutz­grund­ver­ord­nung (DSVGO) zahl­reiche Infor­mationen rund um den eigenen Account. Der Auto­mati­sie­rungs­pro­zess wird separat für allge­meine Konto­angaben und Kanal-Angaben zur Verfü­gung stehen. Außerdem soll WhatsApp Web durch eine Chat­sperre sicherer werden.

