WhatsApp: Bild-in-Bild für Videochats in Beta für iOS

WhatsApp wird auf iOS um die Möglich­keit erwei­tert, ein Minia­tur­fenster von Video­tele­fonaten in anderen System­berei­chen einzu­blenden. Es gibt aber diverse Voraus­set­zungen.

Mit dem neuesten Update von WhatsApp für iOS ist endlich Multi­tas­king während Video­tele­fonaten möglich. Die Aktua­lisie­rung führt den Bild-in-Bild-Modus für entspre­chende Gespräche ein. So lässt sich das Konterfei des Anru­fers mini­mieren, während man sich in anderen Anwen­dungen oder System­berei­chen aufhält. Die Gesprächs­zeit wird weiterhin einge­blendet. Das Feature unter­stützt auch WhatsApp Busi­ness. Der Bild-in-Bild-Modus für Video­tele­fonate per WhatsApp setzt die jüngste Beta­ver­sion des Kommu­nika­tions­tools voraus. Ferner ergaben Tests, dass ein Betriebs­system ab iOS 16.1 notwendig ist.

WhatsApp: Erhöhte Produk­tivität dank Bild-in-Bild

So sieht der Bild-in-Bild-Modus von WhatsApp aus

WABetaInfo Moderne Smart­phones sind durch ihre großen Displays und hohen Auflö­sungen präde­sti­niert für Multi­tas­king. Mit der WhatsApp-Beta­ver­sion 22.24.0.79 macht der Messenger verstärkt von diesem Vorteil Gebrauch. WABetaInfo berichtet über die Verfüg­bar­keit des Updates, welches den Bild-in-Bild-Modus mit sich bringt. Die Beta­ver­sionen 22.24.0.77 und 22.24.0.78 sollen bei manchen Anwen­dern eben­falls schon den Bild-in-Bild-Modus frei­geschaltet haben. Um das Feature auspro­bieren zu können, benö­tigen Sie ein iPhone mit iOS 16.1 oder neuer.

Versuche mit iOS 16 oder iOS 15 schlugen fehl. Eigent­lich sollte die Funk­tion auch mit diesen Versionen funk­tio­nieren. Mögli­cher­weise sorgt ein späteres Update für Kompa­tibi­lität. Abge­sehen vom voraus­gesetzten Betriebs­system ist die Teil­nahme am TestFlight-Beta-Programm für WhatsApp Pflicht. Leider sind häufig alle Plätze belegt, sodass man etwas Geduld braucht, um mitwirken zu können. Falls Sie Geschäfts­kunde sind und die neueste Beta­ver­sion von WhatsApp Busi­ness verwenden, dürfte die Funk­tion eben­falls unter den genannten Voraus­set­zungen auftau­chen.

So funk­tio­niert der WhatsApp-Bild-in-Bild-Modus

Zunächst wird wie gewohnt ein Video­chat gestartet. Anschlie­ßend wech­selt man zu einer anderen App, zu den Einstel­lungen oder zum Start­bild­schirm. Nun sollte rechts oben im Display ein minia­turi­siertes Fenster mit dem Gesprächs­partner erscheinen. In der linken Ecke ist schließ­lich die Gesprächs­dauer erkennbar. Das Video­fenster lässt sich bei Bedarf temporär verbergen. Der Bild-in-Bild-Modus für Video­chats in WhatsApp ist beispiels­weise prak­tisch, um während des Anrufs Infor­mationen auf dem eigenen Smart­phone heraus­zusu­chen. Für Android dürfte das Feature eben­falls demnächst erscheinen.

