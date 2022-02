WhatsApp: Bessere Sprachanrufe jetzt auch für iOS

Sprach­anrufe in WhatsApp haben jetzt ein neues Design erhalten, inklu­sive sich in Echt­zeit aktua­lisie­renden Audio­wellen. Damit ist auch bei Stumm­schal­tung oder Tonpro­blemen direkt erkennbar, ob der Teil­nehmer gerade spricht. Die Auftei­lung in Karten mit abge­run­deten Ecken bringt einen modernen Look für die Gespräche. Beson­ders während Grup­pen­anrufen wirkt die Präsen­tation intuitiv. Als weiteres Schman­kerl gibt es ein Hinter­grund­bild während den Tele­fonaten. Android erhielt die Neue­rungen bereits in einer Beta­ver­sion. Nun sind die iPhone-Nutzer via TestFlight am Zug.

WhatsApp moder­nisiert Sprach­anrufe

Bunt und aufgeräumt: WhatsApp-Sprachanrufe unter iOS

WABetaInfo Ob mit einem oder mehreren Kontakten zugleich, die Tele­fonie über Messenger wie WhatsApp erfreut sich großer Beliebt­heit. Entspre­chend ist es begrü­ßens­wert, wenn Fein­schliff an diesem Feature erfolgt. Durch die Beta­ver­sion 2.22.5.4 von WhatsApp für das Android-Betriebs­system kamen Anwender auf der Google-Platt­form bereits vor rund andert­halb Wochen in den Genuss der opti­mierten Sprach­anrufe. Wie WABetaInfo berichtet, folgte kürz­lich die Beta­ver­sion 22.5.0.70 für iOS mit den glei­chen Funk­tionen. Zwar kam das Feature etwas später auf die iPhones, aller­dings scheint es dort fort­geschrit­tener zu sein.

Neben der aufge­räumten Darstel­lung in Karten­form gibt es pro Teil­nehmer unter­schied­liche gefärbte Audio­wellen und einen passend gestal­teten Rahmen. Unter Android wurden die Akzente durch­gehend oran­gefarben umge­setzt. Links unten ist das Kontakt­bild erkennbar. Das neue Layout präsen­tiert sich sowohl in Einzel- als auch in Gruppen-Tele­fonaten. Sie müssen Teil­nehmer des WhatsApp-TestFlight für iOS sein, um die neue Beta­ver­sion zu erhalten. Schade: momentan gibt es für den iOS-Beta­test keine freien Plätze mehr.

Hinter­grund­bild für Sprach­anrufe

Es ist nur ein kleines Detail, was aber für ein persön­licheres Flair sorgt. Dennoch ist es eine nette Idee, dass das Entwick­ler­studio ein Hinter­grund­bild für die Sprach­anrufe inte­griert. Dieses löst die zuvor schlicht schwarz gestal­tete Fläche ab. Leider ist es bislang weder unter iOS noch unter Android möglich, das Hinter­grund­bild anzu­passen. Es erscheint ledig­lich das Stan­dard-Wall­paper mit einer Viel­zahl an unter­schied­lichen Emojis.

