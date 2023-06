WhatsApp für iOS: Bearbeitung gesendeter Texte für alle

Zwar wurden die editier­baren Nach­richten in WhatsApp für iOS schon vor über einen Monat ange­kün­digt, doch erst jetzt startet ein groß­flä­chiges Ausrollen des Features. Im Apple App Store weist die Produkt­seite des Messen­gers auf die Verfüg­bar­keit der Bear­bei­tungs­funk­tion hin. Inner­halb der kommenden Wochen sollen alle iPhone-Anwender Mittei­lungen kurz­fristig nach dem Abschi­cken opti­mieren können. So lassen sich inhalt­liche oder gram­mati­kali­sche Patzer bequem ausbes­sern. Ein erneutes Verfassen der Nach­richt wird damit obsolet, was beson­ders prak­tisch bei umfas­senden Beiträgen ist.

WhatsApp: Bear­bei­tungs­funk­tion startet offi­ziell

Bearbeitung abgeschickter Mitteilungen in WhatsApp

Andre Reinhardt Am 22. Mai unter­rich­teten Meta und Mark Zucker­berg darüber, dass sich demnächst bereits abge­sen­dete Mittei­lungen editieren lassen. Inzwi­schen haben auch viele Anwender unter iOS und Android Zugriff auf diese Erwei­terung. Eine voll­umfäng­liche Verfüg­bar­keit soll es aber erst inner­halb der nächsten Wochen geben. Diese Infor­mation bezieht sich auf die iOS-Fassung von WhatsApp. Durch WABetaInfo wurden wir darauf aufmerksam, dass das Ände­rungs­pro­tokoll der Version 23.12.76 eine entspre­chende Ankün­digung enthält.

Konkret schil­dert das Entwick­lers­tudio das Feature folgen­der­maßen: „Du kannst Nach­richten jetzt bis zu 15 Minuten nach dem Senden bear­beiten. Halte hierfür eine Nach­richt lange gedrückt und tippe auf Bear­beiten“. Die Möglich­keit, einen WhatsApp-Anruf­link dem Kalender hinzu­zufügen, erwähnt die Produkt­seite eben­falls. Unter den Zeilen ist schließ­lich die Aussage zu finden, dass die Funk­tionen in den kommenden Wochen einge­führt werden.

Beta­ver­sionen haben den Editier­modus schon

Falls Sie auch nach der Aktua­lisie­rung keine über­mit­telten Nach­richten auf Ihrem iPhone ändern können, bietet sich eine Instal­lation der Beta­ver­sion an. Hierfür müssen Sie am TestFlight von WhatsApp für iOS teil­nehmen. Die Anzahl an Beta­tes­tern ist aller­dings begrenzt. Die Vorab­ver­sionen des Messen­gers für Android haben eben­falls den Editier­modus an Bord. Es gilt bei allen Fassungen zu beachten, dass sich eine Mittei­lung nicht bear­beiten lässt, wenn diese von einem anderen Gerät aus verschickt wurde.

Falls Sie den Messenger über einen Computer verwenden, haben wir eine gute Nach­richt. Seit kurzem lassen sich dank neuester Beta­ver­sion bereits abge­sen­dete Mittei­lungen in WhatsApp Windows editieren.