WhatsApp für iOS: Mitteilungen jetzt länger löschen

Wenn Ihnen ein Fauxpas beim Nach­rich­ten­ver­sand in WhatsApp (iOS) unter­lief, können Sie diesen jetzt zwei­ein­halb Tage lang ausbü­geln. Außerdem gibt es in Zukunft Fehler­berichte für den Messenger.

Ab sofort profi­tieren sämt­liche iPhone-Nutzer in WhatsApp von dem erwei­terten Lösch­zeit­raum. Bislang kamen unter iOS nur Teil­nehmer der Beta­ver­sionen des TestFlight zum Zug. Dieses Feature gewährt den Anwen­dern erheb­lich mehr Spiel­raum, um unpas­sende oder fehler­hafte Mittei­lungen nach dem Absenden zu entfernen.

Anstatt etwas mehr als eine Stunde sind es jetzt zwei­ein­halb Tage. Ferner hat das Entwick­ler­studio mit den Fehler­berichten eine weitere Funk­tion in Arbeit. Künftig lassen sich Bugs samt mehreren Screen­shots an das Team über­mit­teln.

Löschen von WhatsApp-Inhalten: mehr Bedenk­zeit

WhatsApp (iOS): Mitteilungen 2,5 Tage entfernbar

Bild: WABetaInfo Seit Anfang Juli können Android-Nutzer in WhatsApp verschickte Nach­richten, Fotos, Videos oder andere Daten in einem Zeit­raum von zwei­ein­halb Tagen beim Empfänger virtuell ausra­dieren. Vor drei Wochen verkün­dete Meta schließ­lich die längere Lösch­zeit offi­ziell. Eigent­lich sollte man davon ausgehen, dass das Feature somit auf sämt­lichen Platt­formen des Messen­gers gestartet ist. Jedoch benö­tigte die iOS-Fassung anschei­nend doch mehr Fein­schliff. Wie WABetaInfo berichtet, hat das Warten nun ein Ende. iPhone-Nutzer haben nun auch in der stabilen Fassung des Kommu­nika­tions­tools die Möglich­keit, gesen­dete Inhalte länger zu löschen.

Die Funk­tion wird mit der WhatsApp-Version 22.18.75 auf den Apple-Smart­phones einge­führt. Zuvor war sie Usern der Beta­ver­sion 22.15.0.73 und wenigen Usern der regu­lären Fassung vorbe­halten. Außerdem passte das Entwick­ler­studio das Design gering­fügig an und merzte ein paar Bugs aus.

Fehler­berichte für WhatsApp nahen

WhatsApp (Android): Bug-Report

Bild: WABetaInfo Wenn wir schon beim Thema Bugs sind: Diesen soll es dank Unter­stüt­zung der Anwender bald gezielter an den Kragen gehen. Demnächst halten Fehler­berichte in WhatsApp Einzug. WABetaInfo demons­triert die Erwei­terung in einem Screen­shot. Neben einer schrift­lichen Beschrei­bung der Proble­matik sind auch bis zu drei Bild­schirm­fotos als Anhang möglich.

Die Bug-Reports sind Bestand­teil der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.22.19.12 für Android. Aller­dings hat sie das Team noch nicht frei­geschaltet. Entspre­chend müssen Sie sich noch ein wenig gedulden, bis Sie das Feature nutzen können. In der Zwischen­zeit kann WhatsApp Inc. auch über das Formular „Kontak­tiere uns“ im Hilfe­bereich über Bugs infor­miert werden.

