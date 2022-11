WhatsApp für iOS: Update bringt "Chat mit sich selbst"

Es gibt ein neues Update von WhatsApp für iOS, das die „Mittei­lungen an sich selbst“ einführt. Nutzer eines iPhones haben somit nach der Aktua­lisie­rung die Möglich­keit, den eigenen Kontakt anzu­schreiben. Zuvor ging das nur über Umwege, jetzt genügt ein Besuch der WhatsApp-Kontakt­liste.

Das Feature erweist sich vor allem als prak­tisch, wenn man während Konver­sationen schnell Details notieren möchte. Der Wechsel zu einer dedi­zierten Notiz-App wird somit obsolet. Zudem funk­tio­niert das Ganze platt­form­über­grei­fend. Nach­richten, die man an sich selbst schreibt, sind über alle verknüpften Geräte einsehbar.

WhatsApp-Mono­loge starten auf iOS

WhatsApp-iOS-User können sich jetzt selbst schreiben

Bild: WABetaInfo Letzte Woche wurde der grüne Messenger um den "Chat mit sich selbst" auf Android durch eine Beta­ver­sion erwei­tert. Jetzt sind iPhone-Anwender an der Reihe. Diese benö­tigen im Gegen­satz zu den Google-Nutzern keine Vorab­ver­sion. Laut WABetaInfo ist das regu­läre WhatsApp-Update 2.23.74 für iOS mit der Funkion ausge­stattet. Nach einer Aktua­lisie­rung des Kommu­nika­tions­tools über den App Store sollte Ihnen das Feature zur Verfü­gung stehen. Die Hand­habung ist iden­tisch zu jener auf der Android-Platt­form. Ein Schutz der Privat­sphäre ist dank Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung gegeben.

Um die „Mittei­lungen an sich selbst“ nutzen zu können, öffnen Sie den Bereich „Chats“ in WhatsApp. Anschlie­ßend begeben Sie sich zur Sektion „Kontakt wählen“. Ganz oben sollte Ihnen jetzt der Kontakt „Du“ auffallen. Er ist mit dem Vermerk „Sende dir selbst eine Nach­richt.“ versehen. In diesem Chat lassen sich nicht nur Mittei­lungen, sondern auch Bilder, Videos und andere Dateien nutzen. Wurde der Kontakt ange­schrieben, ist er in der bekannten Chat­liste auffindbar.

Gab es die Funk­tion nicht schon einmal?

Even­tuell kommt Ihnen das Feature bekannt vor. Tatsäch­lich war es vor einigen Monaten unter iOS noch möglich, sich ohne Umwege selbst Nach­richten zu schreiben. Aller­dings musste das Entwick­ler­studio die Erwei­terung wieder entfernen, weil sie nicht mit dem Modus für verknüpfte Geräte kompa­tibel gewesen ist. Allem Anschein nach hat das Team die Proble­matik lösen können.

Falls Sie die Funk­tion noch nicht vorfinden, müssen Sie sich noch ein paar Tage gedulden. Es dauert manchmal ein wenig, bis alle WhatsApp-Anwender mit Neue­rungen versorgt sind.

