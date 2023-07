WhatsApp iOS: Chat-Transfer ohne Cloud-Zwang

Wer WhatsApp auf dem iPhone nutzt, profi­tiert ab sofort von neuen Features. Das Update mit der Versi­ons­nummer 23.14.79 bringt einen Chat-Transfer ohne Cloud-Zwang, Video­anrufe in hori­zon­taler Ansicht sowie die Stumm­schal­tung für unbe­kannte Anrufer mit sich. Es handelt sich um eine Aktua­lisie­rung der stabilen Fassung, Sie müssen also kein Beta­tester sein. Das Umsie­deln des Chat­ver­laufs von einem iPhone auf ein anderes funk­tio­niert also jetzt direkt von Gerät zu Gerät. Wiederum sind die Video­chats im Quer­format beson­ders nütz­lich, wenn mehr von der Umge­bung gezeigt werden soll.

WhatsApp für iOS erhält neue Komfort­funk­tionen

Ein neues WhatsApp-Update für das iPhone ist da

WhatsApp Inc. Über das Wochen­ende hat das zu Meta gehö­rende Entwick­lers­tudio eine Aktua­lisie­rung des grünen Messen­gers für die Apple-Platt­form hoch­geladen. WhatsApp 23.14.79 steht im App Store bereit. Wir wurden durch WABetaInfo auf das Update aufmerksam. Im Ände­rungs­pro­tokoll nennt die Soft­ware­schmiede vier Neue­rungen. Aller­dings stammt eine von diesen, der über­arbei­tete Sticker-Bereich, bereits vom vorhe­rigen Update. Tatsäch­lich neu sind der Chat­transfer ohne iCloud, die Video­chats im Quer­format und die Stumm­schal­tung unbe­kannter Anrufe.

Für die Umsied­lung des Konto­ver­laufs auf ein neues iPhone müssen Sie die Einstel­lungen öffnen und zu Chats / Chats auf iPhone über­tragen wech­seln. Hingegen befindet sich die Lautlos-Option für unbe­kannte Anrufe in den Einstel­lungen unter Daten­schutz / Anrufe. Vertikal geführte Video­gespräche eignen sich vor allem dafür, das Gesicht des Teil­neh­mers groß­flä­chig darzu­stellen. Von der Umge­bung sieht man dann aller­dings kaum etwas. Das ändert sich mit dem jüngsten WhatsApp-Update für iOS. Nun lassen sich Video­chats auch in hori­zon­taler Ausrich­tung führen.

Frei­schal­tung kann unter Umständen dauern

Zwar sind die neuen Features in der Aktua­lisie­rung inte­griert, sie können aber erst nach einer Frei­schal­tung genutzt werden. Wann diese Frei­schal­tung voll­zogen wird, ist unter­schied­lich. Das kann umge­hend geschehen, ein paar Tage oder im schlimmsten Fall ein paar Wochen dauern. WhatsApp führt die Akti­vie­rung stets in Wellen durch. So lässt sich bei gravie­renden Fehlern noch schnell die Notbremse ziehen, ohne dass ein Groß­teil der Nutzer bereits von den Problemen betroffen sind.

