WhatsApp: Priorität für Anzeigename bei fremden Nummern

In WhatsApp für iOS hält mit dem Posi­tions­tausch des Namens und der Rufnummer eine sinn­volle Umstruk­turie­rung Einzug. Aktuell wird es so gehand­habt, dass bei nicht gespei­cherten Kontakten groß die Handy­nummer und darunter klein der Anzei­gename zu sehen ist. Dabei ist die winzige graue Schrift mit schlech­teren Augen nicht beson­ders gut erkennbar.

Um die Personen schneller anhand ihres Namens iden­tifi­zieren zu können, zeigt WhatsApp nun den Namen in großer farbiger Schrift und die Nummer in kleiner grauer Schrift an. WhatsApp-Beta­tester mit iPhone profi­tieren schon jetzt.

Bald braucht man keine Lupe mehr in WhatsApp

Name anstatt Nummer in der Chat-Übersicht

Bild: WABetaInfo Wenn man einer neuen WhatsApp-Gruppe beitritt, trifft man womög­lich auch auf Personen, die nicht im Handy gespei­chert sind. Außerdem können im Laufe der Zeit weitere Teil­nehmer einer Gruppe beitreten, mit denen man zuvor kaum oder gar keinen Kontakt hatte. In solchen Fällen ist es etwas subop­timal, dass die Rufnummer omni­prä­sent darge­stellt wird. Der darunter befind­liche Name kann leicht über­sehen werden. Diese Proble­matik ist auch dem Entwick­ler­studio bewusst, weshalb es jetzt einen Posi­tions­tausch der Mobil­funk­nummer und des Anzei­gena­mens gibt.

Durch WABetaInfo stießen wir auf diese Ände­rung. Sie ist bereits inte­griert und aktiv. Aller­dings nur in der neuesten WhatsApp-Beta­ver­sion für iOS. Wer am TestFlight-Programm teil­nimmt und das Update auf die Version 23.5.0.73 voll­zieht, dürfte die Ände­rung vorfinden. In Android konnte man den Platz­tausch der Infor­mationen schon Ende 2022 in einer Beta­ver­sion testen. Seit einigen Wochen ist die Ände­rung auf der Google-Platt­form auch in der regu­lären WhatsApp-Fassung inte­griert.

Die Chat-Über­sicht wurde eben­falls opti­miert

Nicht nur in den Grup­pen­chats selbst, auch in der Chat-Über­sicht zeigt sich die neue Prio­rität für den Nutzer­namen. So sehen Anwender den Namen anstatt der Rufnummer, wenn eine nicht im Adress­buch gespei­cherte Person eine neue Mittei­lung geschrieben hat.

Eine zusätz­liche Hilfe für die Iden­tifi­zie­rung des Teil­neh­mers sind die Profil­fotos in Grup­pen­chats. Diese stehen seit Ende 2022 für manche Beta­tester mit iOS-Betriebs­system parat.

Demnächst gibt es übri­gens selbst­löschende WhatsApp-Gruppen.