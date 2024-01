WhatsApp: iOS-Beta erlaubt Änderung der Hauptthemenfarbe

WhatsApp bastelt an einer Funk­tion, mit der Nutzer die Farbe für die Haupt­menüs der App zukünftig selbst auswählen können.

Ein Update, das über das iOS-TestFlight-Beta­pro­gramm einge­reicht wurde, lässt darauf schließen, dass WhatsApp-Nutzer die Farben für die Haupt­themen der Anwen­dung in Zukunft selbst bestimmen können. Die neue Funk­tion befindet sich derzeit in der Entwick­lung und ist noch nicht für Tester frei­gegeben.

Verschie­dene Farb­optionen

Im Vergleich zu Konkur­renten wie Tele­gram, bei denen Sie die Farbe der Chat-Blase und sogar das App-Symbol ändern können, hat sich beim Meta-Spross in Bezug auf die Anpas­sungs­fähig­keit der Anwen­dungs­ober­fläche in den letzten Jahren wenig getan. WhatsApp-Beta ermöglicht Änderung der Hauptthemenfarbe

Bild: HeikoAL / Pixabay WhatsApp ermög­licht bisher, die Dunkel-/Hell-Themen­ein­stel­lung an das Design des Gerätes anzu­passen, den Chat-Hinter­grund für verschie­dene Benutzer oder Grup­pen­chats zu ändern oder ein univer­selles Wall­paper für alle Chats auswählen. Dieses hat jedoch keine Auswir­kungen auf die Haupt­menüs der Einstel­lungen, Chats, Commu­nities oder Anrufe.

Mit dem WhatsApp-Beta-Update für iOS 23.21.1.70 wurde bereits eine neue Grün­tönung einge­führt, die der Benut­zer­ober­fläche der App ein modernes Aussehen verleihen sollte, laut WABetaInfo jedoch nicht bei allen Usern auf Begeis­terung stieß.

Da man es nicht jedem recht machen kann, entschloss sich WhatsApp offenbar, nun gleich eine ganze Palette an Farb­tönen zur Verfü­gung zu stellen.

Ein Screen­shot vom jüngsten iOS-Beta-Update (24.1.10.70) das in der TestFlight-Beta-App verfügbar ist, zeigt die Einstel­lungs­optionen Grün, Hell­blau, Weiß, Rosa und Flieder. Die Farb­aus­wahl ermög­licht es auch Menschen mit Sehbe­hin­derung oder einer bestimmten Farb­vor­liebe, die Haupt­farbe des Bran­dings ihren eigenen Bedürf­nissen anzu­passen. Farbanpassung der Hauptthemen in der WhatsApp-Beta

Bild: WABetaInfo

Weitere Funk­tionen in Planung

Meta plant offenbar, diese Anpas­sungs­funk­tion in ferner Zukunft durch eine Option zum Ändern der Blasen­farbe zu erwei­tern. Die neuen Design­fea­tures befinden sich noch in der Entwick­lung und werden erst in einem zukünf­tigen Update der App verfügbar sein. Darüber, wann das sein wird, gibt es noch keine offi­ziellen Infor­mationen; für Beta-Tester dürfte das Update jedoch bald zugäng­lich sein.

Die Entwickler des Messenger-Dienstes arbeiten darüber hinaus noch an einer Reihe anderer Features wie einer Musik­frei­gabe­funk­tion für Video­anrufe, Grup­pen­chat-Filtern sowie der Möglich­keit, Status­aktua­lisie­rungen von Begleit­geräten zu teilen.

In einer weiteren Meldung geht es um: Amazon Prime Video ergänzt sein Angebot im Januar wieder um einige Serien und Filme. Wir verraten Ihnen, auf welche High­lights Sie sich diesen Monat freuen können.