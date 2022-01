WhatsApp-Beta: Chats von Android aufs iPhone mitnehmen

Die Möglich­keit des Daten­trans­fers vom alten auf das neue Handy über eine Cloud ist eine tolle Sache und gestaltet sich in der Regel ziem­lich unkom­pli­ziert, solange man sich inner­halb eines Betriebs­sys­tems bewegt. Wech­seln wir nun aber beispiels­weise von einem Android-Handy auf ein iPhone oder umge­kehrt, kann sich der Transfer von App-Daten mitunter etwas umständ­licher gestalten.

So gibt es beispiels­weise inner­halb der WhatsApp-Einstel­lungen noch keine Option, die Chat­ver­läufe beim Wechsel von einem Android-Smart­phone auf ein iOS-Gerät oder umge­kehrt mitzu­nehmen (Ausnahmen siehe unten). Hierfür benö­tigt man bislang eine Dritt­anbie­ter­soft­ware. WhatsApp integriert Übertragung der Chatverläufe von Android auf iOS und umgekehrt.

Bild: Pixabay Dass Apple bereits seit einiger Zeit an einer Inte­gra­tions­mög­lich­keit arbeitet, ist bekannt, wann wir mit dem neuen Feature rechnen dürfen, aller­dings noch nicht.

Erste Hinweise in einer WhatsApp Beta für Android

Eine neue iOS-Beta von WhatsApp mit der Versi­ons­nummer 22.2.74 beschert uns jetzt zumin­dest einen Hoff­nungs­schimmer, dass es demnächst so weit sein könnte. WABetaInfo entdeckte bereits vor einiger Zeit in einer WhatsApp-Beta für Android (Version 2.21.20.11) einen Hinweis darauf, dass sich in einer der nächsten Betas der Chat­ver­lauf von Android auf iOS verschieben lässt; Hinweise auf eine Inte­gra­tion in die iOS App gab es dort aber noch nicht.

iOS Beta bestä­tigt Funk­tion für das iPhone

In der WhatsApp iOS-Beta-Version 22.2.74 taucht nun eben­falls die Möglich­keit auf, die Daten von Android auf das iPhone zu impor­tieren. Screen­shots zeigen, wie WhatsApp bei der Einrich­tung fragt, ob es den Chat­ver­lauf von Android über­tragen darf. Während des Trans­fers muss die App der Anwei­sung nach geöffnet und das Handy entsperrt bleiben. In einer iOS Beta entdeckt: Chat-Historie von Android auf iOS übertragen.

Bild: WaBetaInfo

Ganz ohne Dritt­anbie­ter­soft­ware geht es doch (noch) nicht

Noch ist das Feature nicht frei­geschaltet, was aber höchst­wahr­schein­lich mit einem der nächsten Updates nach­geholt wird. Erwähnt sei hierbei, dass auf dem Android-Phone die Move to iOS-App instal­liert sein muss, damit das Ganze über­haupt funk­tio­niert.

Laut WaBetaInfo ist es bereits möglich, den Chat­ver­lauf von iOS auf Smart­phones von Samsung zu über­tragen. Zudem haben WhatsApp und Google den Transfer zwischen iOS und Google Pixel-Phones frei­geschaltet. Zukünftig soll auch die Über­tra­gung von einem iPhone auf ein Handy mit Android 12 klappen. Ob und wann das Feature für andere Android-Versionen verfügbar ist, und ob nur der Chat­ver­lauf oder auch Fotos, Videos oder andere Dateien mitge­nommen werden können, steht noch in den Sternen.

