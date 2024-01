WhatsApp: Bald mit Nutzern von Signal, Viber & Co. chatten

In Bälde werden Nutzer von WhatsApp mit Nutzern anderer Messenger kommu­nizieren können, nun wurde ein Fort­schritt dieser Inter­ope­rabi­lität entdeckt. Im Chat­bereich hält demnächst ein Menü­punkt für Dritt­anbieter-Chats Einzug. Meta versteckt dieses Feature auch nicht, sondern listet es omni­prä­sent über den archi­vierten und regu­lären Unter­hal­tungen. Während der erste Hinweis auf die Funk­tion im September 2023 in der Android-Version von WhatsApp auftauchte, wurde der aktu­elle Stand in der iOS-Version ausfindig gemacht. Die Frei­schal­tung der Inter­ope­rabi­lität für alle Anwender dürfte im März erfolgen.

WhatsApp arbeitet bald mit Signal und Co. zusammen

WhatsApp wird in Zukunft zum Universal-Messenger

WABetaInfo Zwar ist WhatsApp der welt­weit mit Abstand am meisten genutzte Messenger, es gibt aber eine Viel­zahl Alter­nativen, die teils sicherer sind und mehr Möglich­keiten bieten. Beispiels­weise Signal, Viber und Line. Mit mehreren Kommu­nika­tions­tools zu jonglieren, um mit allen Kontakten vernetzt zu bleiben, ist mühselig. Demnächst können Sie aber in WhatsApp mit Usern anderer Messenger Unter­hal­tungen führen. WABetaInfo macht darauf aufmerksam, dass es in der Beta­ver­sion 2.24.2.72 des Chat­pro­gramms einen Einstiegs­punkt für Dritt­anbieter-Chats gibt.

Im Engli­schen „Third-party Chats“ genannt, findet sich dieser Menü­punkt unter­halb der Chat­filter wieder. Somit inte­griert das Entwick­lers­tudio das Feature über den archi­vierten und regu­lären Chats. Eine Sprech­blase mit drei Punkten ist das Icon für die Konver­sationen mit fremden Kommu­nika­tions­tools. Die Inter­ope­rabi­lität von WhatsApp muss vom Nutzer zunächst akti­viert werden. Sie lässt sich jeder­zeit wieder deak­tivieren. Wie auch die internen Chats sollen Chats mit anderen Messen­gern eine Ende-zu-Ende-Verschlüs­selung haben. Derzeit ist die Funk­tion auch von Beta­tes­tern noch nicht nutzbar.

WhatsApp: Dritt­anbieter-Chats starten wohl im März

Frei­willig öffnet sich der zu Meta gehö­rende Messenger nicht für konkur­rie­rende Platt­formen. Durch seine Einstu­fung als Torwächter wurde WhatsApp gemäß dem Gesetz über digi­tale Märkte zu diesem Schritt verpflichtet. Kommt der Messenger der Auffor­derung der Euro­päi­schen Kommis­sion nicht nach, verliert er den EU-Markt. Bis März haben die Gesetz­geber dem Entwick­lers­tudio Zeit gegeben, um eine Kompa­tibi­lität zu Dritt­anbieter-Chat­pro­grammen zu inte­grieren. Entspre­chend könnte das Feature bereits in wenigen Wochen starten.

