WhatsApp Messenger: Status bald auf Instagram teilen

In Bälde muss man nicht mehr sepa­rate Status­mel­dungen respek­tive Stories in WhatsApp und Insta­gram publi­zieren.

Meta möchte seine Dienste enger mitein­ander verzahnen, entspre­chend ist es wenig verwun­der­lich, dass sich der WhatsApp-Status demnächst mit Insta­gram teilen lässt. In der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers wurde eine solche Erwei­terung entdeckt. Sie befindet sich aller­dings in einem noch frühem Stadium und ist noch nicht nutzbar.

Zu einem späteren Zeit­punkt werden zunächst Beta­tester das Feature auspro­bieren können. Um einen Status gleich­zeitig auf Insta­gram zu veröf­fent­lichen, sind die Zugangs­daten für das auf Fotos und Videos fokus­sierte soziale Netz­werk erfor­der­lich.

WhatsApp-Status in Zukunft mit Insta­gram teilen

Gemeinsamer Status in WhatsApp

WABetaInfo Sukzes­sive avan­ciert der grüne Messenger immer mehr zu einer Social-Media-Platt­form. Kanäle und Status ermög­lichen Inter­aktionen über den reinen Chat hinaus. Dass Meta seine Dienste enger verknüpfen möchte, ist schon länger bekannt, in puncto Status schlagen Anwender demnächst drei Fliegen mit einer Klappe. Wir haben bereits im Früh­ling darüber berichtet, dass sich der WhatsApp-Status irgend­wann synchron als Face­book-Story publi­zieren lassen wird. Dasselbe Verfahren ist auch für Insta­gram vorge­sehen. WABetaInfo hat das gleich­zei­tige Posten des WhatsApp-Status als Insta­gram-Story in der Beta­ver­sion 2.23.25.20 des Messen­gers für Android entdeckt.

Sofern die Insta­gram-Zugangs­daten in den Einstel­lungen von WhatsApp hinter­legt sind, findet auf Wunsch das gemein­same Teilen statt. In den Daten­schutz-Optionen des Kommu­nika­tions­tools sind in Zukunft Zugangs­punkte zum Einrichten der Verknüp­fung für Insta­gram und Face­book enthalten. Ob die Privat­sphären-Vorgaben des regu­lären WhatsApp-Status auch für die Veröf­fent­lichung auf den anderen Platt­formen gilt, bleibt abzu­warten. Die Inte­gra­tion des Features scheint viel Zeit zu bean­spru­chen. Selbst sieben Monate nach der Entde­ckung des gleich­zei­tigen Teilens des Status mit Face­book ist die Funk­tion noch nicht nutzbar.

Nütz­liche Erwei­terung für eifrige Meta-Anwender

Vor allem für User, die regel­mäßig von WhatsApp, Insta­gram und Face­book Gebrauch machen, dürfte sich der gemein­same Status lohnen. So müssten die Anwender nicht mehr separat auf jeder Platt­form ihren Beitrag veröf­fent­lichen. Das führt zu einer kleinen Zeit­ersparnis und einer schnel­leren paral­lelen Publi­zie­rung des Status respek­tive der Story. Da das Feature optional ist, müssen sich Personen, die WhatsApp haben, sich aber nicht für Insta­gram und Face­book inter­essieren, nicht mit der Erwei­terung beschäf­tigen.

Ein Update für Tele­gram steht seit Neuestem parat und spen­diert dem WhatsApp-Konkur­renten span­nende Funk­tionen.