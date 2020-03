Wegen Überlastung: WhatsApp kürzt die Status-Clips

Aktuell wird wegen der Ausnah­mesi­tuation beson­ders häufig von Messen­gern Gebrauch gemacht, was zu einer über­mäßig bean­spruchten Server-Infra­struktur führt. WhatsApp zog nun eine erste Konse­quenz und redu­zierte die Lauf­zeit von Videos im Status. Zumin­dest in Indien sind derzeit keine Clips mehr erlaubt, die länger als 15 Sekunden dauern. Eine Auswei­tung auf weitere Länder ist nicht ausge­schlossen. Es handelt sich hierbei um eine den Umständen geschul­deten tempo­rären Maßnahme, der volle Funk­tions­umfang der Status-Videos soll in Zukunft wieder frei­geschaltet werden.

WhatsApp zieht in Indien die Daten-Notbremse

WhatsApp musste Maßnahmen zum Senken des Datenverkehrs einleiten In Indien ist COVID-19 noch nicht beson­ders aktiv, laut aktu­eller Statistik wurden im südasia­tischen Land bislang 1161 Fälle gemeldet. Dennoch befinden sich die Einwohner in Alarm­bereit­schaft, verfolgen die Medien und aktua­lisieren auffällig häufig den WhatsApp-Status.

Der Ansturm war nun so groß, dass das Entwick­lerstudio die Video­funk­tion der Status­meldungen einschränken musste. Während welt­weit bis zu 30 Sekunden andau­ernde Clips genutzt werden können, müssen sich Inder mit 15 Sekunden begnügen. Diese Meldung verkün­dete das gut vernetzte Portal WABetaInfo auf Twitter. Die Messa­ging-Profis gehen von einer Initia­tive aus, welche den Daten­verkehr der Server-Infra­struktur senken soll. In den Kommen­taren unter­halb des Tweets bestä­tigten indi­sche Bürger, dass bei ihnen besagtes Limit in Kraft getreten ist.

Folgt die Einschrän­kung für weitere Länder?

„Nun, der Ausbruch ist welt­weit, warum dann nur in Indien?“, rätselt Muhammed Jabir, einer der betrof­fenen User. In der Tat mutet es merk­würdig an, dass WhatsApp die Begren­zung zunächst nur in einem Land voll­zieht. Balaji. S zwei­felt die Effi­zienz der Maßnahme an. „Das ist nicht der rich­tige Weg. Die Leute in Indien machen dann einfach vier 15-Sekunden-Clips für ein einmi­nütiges Video. Die Server­last bleibt jedoch gleich.“, gibt er auf Twitter zu bedenken.

Es meldeten sich diverse Anwender aus anderen Ländern, welche noch nicht auf ein derar­tiges Limit beim WhatsApp-Status stießen. Momentan scheint es die Einschrän­kung nur in Indien zu geben. Je nach Ansturm auf die WhatsApp-Server in anderen Regionen ist eine ähnliche Maßnahme auch dort denkbar.

