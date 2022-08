WhatsApp: In-App-Shopping von Lebensmitteln

Lebens­mittel können heut­zutage mit dem Smart­phone geshoppt werden. Um das zu ermög­lichen, bieten einige Lebens­mit­tel­händler hier­zulande eigene Apps an, um die Einkäufe abzu­schließen. WhatsApp-Nutzer in Indien bekommen jetzt die Möglich­keit, Lebens­mittel direkt über den Smart­phone-Messenger zu shoppen, wie das Meta-Unter­nehmen mitteilt.

Koope­rati­ons­partner ist JioMart, über dessen Katalog die Lebens­mittel geshoppt werden können. Die Part­ner­schaft zwischen dem Unter­nehmen Jio Plat­forms und Meta bestehe seit dem Jahr 2020. Ziel soll es unter anderem sein, mehr inno­vative Lösungen zu entwi­ckeln, die das tägliche Leben der Menschen in Indien erleich­tern. Eine dieser Entwick­lungen ist die End-to-End-Lösung in Form des Shop­ping-Erleb­nisses inner­halb von WhatsApp.

WhatsApp: Lebens­mittel über den Messenger einkaufen

Nutzer in Indien können jetzt innerhalb von WhatsApp Lebensmittel einkaufen

Bild: WhatsApp Laut Infor­mation des Anbie­ters genügt es, eine Nach­richt mit "Hallo" an die JioMart-Nummer zu senden, schon kann das Shop­ping inner­halb von WhatsApp losgehen. In einem kurzen Video wird demons­triert, wie das In-App-Shop­ping funk­tio­niert: Nach der Kontakt­auf­nahme mit JioMart wird der Zugang zum Katalog des Lebens­mittel-Anbie­ters frei­geschaltet und aus verschie­denen Produkten kann gewählt werden.

Die gewünschten Waren können wie von anderen Online-Shop­ping-Platt­formen gewohnt in einen Waren­korb gelegt und anschlie­ßend bezahlt werden. Die Beglei­chung der Rech­nung erfolgt eben­falls inner­halb des WhatsApp-Messen­gers. In der Demo stehen verschie­dene Bezahl­arten zur Auswahl - eine davon ist der seit 2020 in Indien verfüg­bare Dienst WhatsApp Pay. Nach der Prüfung der Zahlung erfolgt die Bestä­tigung. Die Liefe­rung der Bestel­lung erfolgt entspre­chend an eine zuvor an JioSmart gesen­dete Adresse.

Keine weitere App nötig

Der Anbieter hebt in seiner Ankün­digung den prak­tischen Nutz­wert dieser In-App-Lösung vor: Nutzer von WhatsApp in Indien müssen nicht mehr die Messenger-App verlassen, um Einkäufe über sepa­rate Anwen­dungen zu erle­digen.

Ob eine solche Lösung künftig auch hier­zulande verfügbar sein könnte, ist bislang nicht bekannt.

