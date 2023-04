Neues Feature: WhatsApp rollt "Im Chat behalten" aus

Selbst­löschende Chats erhöhen in Messen­gern die Privat­sphäre, manchmal möchte man aber dennoch eine Infor­mation sichern. Mit der Funk­tion "Im Chat behalten" klam­mern Sie in WhatsApp Mittei­lungen für die auto­mati­sche Löschung aus.

Ab sofort können sämt­liche Anwender in WhatsApp von der Funk­tion "Im Chat behalten" Gebrauch machen. Dabei handelt es sich um eine Erwei­terung für selbst­löschende Nach­richten. Wich­tige Mittei­lungen lassen sich bei Bedarf anpinnen und somit aus der auto­mati­schen Löschung ausklam­mern. Dabei behält der Absender stets die Kontrolle über den Inhalt.

Möchte er nicht, dass eine bestimmte Nach­richt gesi­chert wird, kann er sie jeder­zeit endgültig entfernen. Das Feature funk­tio­niert sowohl in Einzel- als auch in Grup­pen­chats. Indes können iOS-User außerdem Bild­unter­schriften vor dem Weiter­leiten ändern.

WhatsApp: "Im Chat behalten" ist da

"Im Chat behalten" in Aktion

Bild: Andre Reinhardt Anfang des Monats infor­mierten wir Sie über die behal­tenen Nach­richten. Zu diesem Zeit­punkt stand das Feature ausschließ­lich Beta­tes­tern des Messen­gers auf Android und iOS zur Verfü­gung. Wie das Entwick­ler­studio aber in seinem haus­eigenen Blog mitteilt, kommen jetzt alle Anwender zum Zug. Das Team verteilt die Funk­tion für Mobil­tele­fone mit Google- und Apple-Betriebs­system. Mögli­cher­weise muss ein Update für die Erwei­terung voll­zogen werden. Ein Hinweis­text infor­miert in WhatsApp über die Neue­rung. Die Funk­tions­weise ist iden­tisch mit jener der voran­gegan­genen Beta­ver­sion.

Haben Sie in einem Chat die selbst­löschenden Nach­richten aktiv, müssen Sie die aufzu­bewah­rende Mittei­lung gedrückt halten. Anschlie­ßend wird das Lese­zei­chen-Icon im oberen Display­bereich berührt. Ein Lese­zei­chen-Symbol an der Nach­richt visua­lisiert, dass sie ange­pinnt wurde. Es lassen sich sowohl eigene Inhalte als auch welche des Gegen­übers für "Im Chat behalten" verwenden. Sichert man eine fremde Mittei­lung, wird der Absender darüber infor­miert. Ihm steht es jeder­zeit frei, das Anpinnen aufzu­heben. Man selbst kann eben­falls stets die Aufbe­wah­rung beenden.

In beiden Fällen verschwindet die Mittei­lung dann endgültig. Den Bereich "Behal­tene Nach­richten" finden Sie in den Einstel­lungen des Chat­part­ners.

Bild­unter­schriften vor dem Weiter­leiten ändern

Bildunterschrift vor dem Weiterleiten ändern

Bild: WABetaInfo In der neuesten Beta­ver­sion von WhatsApp für iOS hat WABetaInfo eine inter­essante Entde­ckung gemacht. Bild­unter­schriften lassen sich dort vor dem Versand an weitere Teil­nehmer anpassen. Bei der Weiter­lei­tung gibt es eine Vorschau der aktu­ellen Bild­unter­schrift. Ist diese nicht geeignet, lässt sie sich mit einem Klick auf das Kreuz entfernen.

Nun kann man das Foto oder Video ohne Beschrei­bung weiter­leiten oder eine neue eingeben. Die Funk­tion ist Bestand­teil der Beta 23.8.0.74, frei­geschaltet und nutzbar für TestFlight-User.

Messenger werden rege genutzt, wie die über eine Milli­arde Nach­richten pro Tag zeigen.