WhatsApp: HD-Qualität für Fotos ist verfügbar

WhatsApp erlaubt mit der Option HD-Qualität jetzt den Versand von Bildern in deut­lich höherer Auflö­sung. Das sorgt für schär­fere Aufnahmen, stei­gert jedoch merk­lich die Datei­größe.

Bislang eigneten sich per WhatsApp über­mit­telte Fotos nicht für große Bild­schirme oder hoch­auf­lösende Ausdrucke, mit der HD-Qualität ändert sich das. Ab sofort sollen alle Anwender von der optio­nalen, höheren Auflö­sung profi­tieren. Anstatt maximal drei Mega­pixel können die Aufnahmen jetzt maximal 12 Mega­pixel umfassen. Details lassen sich somit auf dem Smart­phone-Display beim Heran­zoomen besser erkennen. Aller­dings steigt auch die Datei­größe merk­lich, weshalb bei einem Tarif mit wenig Daten­volumen für den Versand mehrerer Fotos ein WLAN-Netz­werk genutzt werden sollte.

WhatsApp: HD-Fotos sind verfügbar

So nutzen Sie die HD-Qualität

Andre Reinhardt Im Zeit­alter von erschwing­lichen Unli­mited-Tarifen und Offerten mit viel Daten­volumen für eine über­schau­bare Grund­gebühr, wirkt die starke Kompres­sion der WhatsApp-Fotos über­holt. Wer schär­fere Bilder möchte, nutzt die neue HD-Option. Mark Zucker­berg hat diese Funk­tion kürz­lich ange­kün­digt. Alle Anwender sollen von ihr Gebrauch machen können. Sowohl unter Android als auch unter iOS. Ob ein Update auf eine neue WhatsApp-Version notwendig ist, ist uns nicht bekannt. Es dürfte jedoch nicht schaden, den Messenger bei Bedarf zu aktua­lisieren.

Sofern das Feature bei Ihnen aktiv ist, sehen Sie im Menü vor dem Foto­ver­sand oben ein neues HD-Symbol. Berühren Sie dieses, können Sie sich zwischen Stan­dard­qua­lität und HD-Qualität entscheiden. Das Entwick­lers­tudio weist darauf hin, dass die Stan­dard­bilder weniger Spei­cher­platz bean­spru­chen und schneller verschickt werden. Wiederum ist die Auflö­sung bei High Defi­nition viermal so hoch. Mit HD über­tra­gene Fotos werden durch ein entspre­chendes Zeichen links unten in der Vorschau markiert.

Vergleich: Stan­dard­qua­lität und HD-Qualität

Vergleich der Fotoqualität

Andre Reinhardt Wir haben ein paar Beispiel­fotos jeweils in der Stan­dard­qua­lität und der neuen HD-Qualität verschickt. Dabei fiel uns auf, dass die Datei­größe bei der Version mit höherer Auflö­sung je nach Motiv um den Faktor 2,6 bis 3 größer ausfällt. Um Ihnen den Unter­schied visuell zu veran­schau­lichen, haben wir einen iden­tischen Ausschnitt eines Fotos in Stan­dard­qua­lität mit einem in HD-Qualität vergli­chen. Bei der Bild­bear­bei­tung gingen zwar erneut Details verloren, dennoch dürften bereits Unter­schiede erkennbar sein. Die Schrift sowie das Auge sind schärfer und es gibt weniger Kompres­sions­arte­fakte.

