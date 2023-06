WhatsApp: HD-Qualität steigert die Fotoauflösung massiv

Bislang ließen sich Fotos in WhatsApp nur in einer redu­zierten Qualität verschi­cken, erste Nutzer profi­tieren aber jetzt von einer höheren Auflö­sung. Die jüngste Beta­ver­sion des Messen­gers für Android und iOS führt die soge­nannte „HD-Qualität“ ein. User können sich entscheiden, ob sie ihre Aufnahmen in der Stan­dard­auf­lösung in klei­nerer Datei­größe oder in der HD-Auflö­sung in größerer Datei­größe über­mit­teln.

Bilder, die in der neuen HD-Qualität eingehen, werden entspre­chend gekenn­zeichnet. Beson­ders für Ausdrucke oder feine Details eignet sich eine höhere Auflö­sung.

WhatsApp gewährt HD-Qualität für Fotos

Einstellbare Fotoqualität bei WhatsApp

Bild: WABetaInfo Zum Sichten auf dem Smart­phone oder Tablet genügt die von WhatsApp fest­gelegte Stan­dard­auf­lösung beim Bilder-Versand. Sollen Fotos jedoch in einem größeren Format, etwa für Bilder­rahmen in 15 mal 10 cm oder sogar als Poster in 29,7 mal 21 cm (DIN A4) ausge­druckt werden, leidet die Qualität. Ferner lassen sich auf großen Bild­schirmen wie jene von Compu­tern oder Smart-TVs feine Details aufgrund der wenigen Pixel kaum noch iden­tifi­zieren. In solchen Fällen ist eine höhere Auflö­sung ratsam. WABetaInfo macht darauf aufmerksam, dass eben jene manchen WhatsApp-Beta­tes­tern zur Verfü­gung steht.

Die HD-Qualität hält mit der Version 2.23.12.13 (Android) respek­tive 23.11.0.76 (iOS) Einzug. Sollten Sie Beta­tester sein und das entspre­chende Update instal­liert haben, könnte vor dem Abschi­cken eines Fotos ein neues Icon mit der Bezeich­nung „HD“ auftau­chen. Über dieses lässt sich für jede Aufnahme oder Grafik einzeln fest­legen, ob sie in der Stan­dard­qua­lität oder HD-Qualität verschickt werden soll.

HD-Qualität ist ein gewal­tiger Sprung

In den Screen­shots von WABetaInfo sind die Auflö­sungen der Stan­dard- und HD-Qualität erkennbar. Regulär verschickt WhatsApp demzu­folge Fotos mit maximal 1600 mal 1052 Pixel, was 1,68 Mega­pixel entspricht. Bei der HD-Qualität sind es 4096 mal 2692 Pixel, also mehr als elf Mega­pixel.

Die massiv gestei­gerte Auflö­sung trägt zu einer gestei­gerten Datei­größe bei. Eine leichte Kompres­sion hat zwar auch dieser Modus, aber merk­lich weniger aggressiv. Wenn Sie also ein komplettes Foto­album in best­mög­licher Qualität über WhatsApp senden wollen, empfehlen wir entweder ein WLAN-Netz oder einen Mobil­funk­tarif mit komfor­tablem Daten­volumen.

Es gibt übri­gens ein neues Lebens­zei­chen von WhatsApp für iPad.