WhatsApp: Falsches Gewinnspiel im Umlauf

Ganze 250 Euro verschenkt das Modehaus H&M derzeit auf WhatsApp, oder vielleicht doch nicht? Bei WhatsApp kursieren derzeit gefälschte Nachrichten mit angeblichen Links zu einer Verlosung von H&M-Geschenkkarten. Die Modekette selbst warnt aber davor, auf Links in den Nachrichten zu klicken. Man biete grundsätzlich keine Gewinnspiele über WhatsApp an, wie H&M mitteilt. Empfänger sollten die Nachricht einfach löschen und keinesfalls weiterleiten. Wer dem Link in der gefälschten WhatsApp-Nachricht folgt, wird aufgefordert, persönliche Angaben zu machen und Fragen zu beantworten. Dahinter stecken unseriöse Firmen, die Daten sammeln wollen. Eine Geschenkkarte gibt es am Ende natürlich nicht.

Gewinnspiele als Kettenbrief

H&M

Der Text der Nachricht lautet "H&M feiert sein 70-jähriges Jubiläum und vergibt Einkaufsgutscheine im Wert von jeweils 250 Euro! Ich habe gerade einen von hier erhalten: [LINK]". Klickt man nun auf diesen Link (den wir hier vorsichtshalber entfernt haben), gelangt man auf eine Website auf der zunächst einige persönliche Daten abgefragt werden. Daraufhin wird man dann gebeten, den Text an 10 seiner Freunde auf WhatsApp zu schicken, um sich für das Gewinnspiel zu qualifizieren.

Betrüger haben in letzter Zeit auch häufiger die Namen von Supermarktketten für WhatsApp-Nachrichten mit falschen Einkaufsgutschein-Gewinnspielen missbraucht. Auch hier geht es ausschließlich darum, Daten abzugreifen. Die jeweiligen Unternehmen stehen in keinerlei Verbindung zu den Nachrichten.

