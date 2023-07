WhatsApp Beta: Gruppenvorschläge für Communities

WhatsApp tüftelt wieder an neuen Features. In der neuesten Android-Beta-Version ist die Funk­tion "Grup­pen­vor­schläge" aufge­taucht.

Das WhatsApp-Entwick­ler­team arbeitet wieder an neuen Features. Die neue Funk­tion heißt "Grup­pen­vor­schläge" und findet sich in der Android-Beta in der Version 2.23.14.14, wie das gut infor­mierte Online-Portal WaBetaInfo berichtet.

Inner­halb von Commu­nities sollen Mitglieder dem Admi­nis­trator Gruppen vorge­schlagen können. Das soll es letzt­lich für andere Commu­nity-Mitglieder einfa­cher machen, neuen Gruppen zu entde­cken. Akti­viert ist das Feature noch nicht, weil es sich laut WaBetaInfo noch in der Entwick­lung befindet. Künftig soll das Feature aber für alle Nutzer verfügbar gemacht werden.

Neue Funk­tion: "Grup­pen­vor­schläge"

Mit dem neuen Feature haben Commu­nity-Mitglieder die Möglich­keit, den Admins Gruppen vorzu­schlagen. Wenn der Admin den Vorschlag geneh­migt, kann dieser die vorge­schla­gene Gruppe zur Commu­nity hinzu­fügen. Hat der Admin den Grup­pen­vor­schlag ange­nommen, wird die Gruppe und ihre Mitglieder auto­matisch zur Commu­nity hinzu­gefügt. Neue Commu­nity-Mitglieder sollen die Kontrolle darüber behalten, welchen anderen Commu­nity-Gruppen sie beitreten möchten. Das geschehe nämlich nicht auto­matisch. Neues Menü zur Verwaltung von Gruppenvorschlägen

Screenshot: teltarif.de, Quelle: WaBetaInfo

Screen­shot zeigt die Funk­tion

WaBetaInfo hat ein Bild­schirm­foto geteilt, wie das Feature "Grup­pen­vor­schläge" aussehen soll. In dem neuen Bereich können Commu­nity-Admi­nis­tra­toren Anfragen von anderen Commu­nity-Mitglie­dern annehmen oder ablehnen. Admins können im Schnell­ver­fahren allen Vorschlägen zustimmen oder diese ablehnen, wie die Optionen "Approve all" und "Reject all" besagen. Gene­rell ist es erfor­der­lich, dass der Admi­nis­trator "Grup­pen­vor­schläge" auch in den Commu­nity-Einstel­lungen für die Mitglieder frei­schaltet.

WhatsApp-Beta-Programm

Wenn Sie selbst neue Funk­tionen des WhatsApp-Messen­gers vorab testen wollen, können Sie sich für das Beta-Programm regis­trieren. Verwenden Sie ein Android-Smart­phone, funk­tio­niert die Teil­nahme über das Google-Play-Beta-Programm. iPhone-Nutzer haben die Möglich­keit, über Testflight Vorab-Versionen auszu­pro­bieren.

Es sei der Hinweis erlaubt, dass sich Soft­ware-Versionen im Beta-Status noch in der Entwick­lung befinden. Daher kann es zu uner­war­teten Problemen kommen. Wir empfehlen daher gene­rell, Soft­ware-Beta-Versionen nicht auf Produk­tiv­geräten zu verwenden.

Vor wenigen Tagen berich­teten wir über zwei weitere neue WhatsApp-Funk­tionen im Beta-Status. Um welche es sich dabei handelt, lesen Sie in einer weiteren News.