WhatsApp-Gruppen: Profilfotos für Gruppenmitglieder nahen

WhatsApp Inc. tüftelt weiter an Komfort­funk­tionen, darunter Profil­fotos für Grup­pen­mit­glieder. Besagte wurden in der neuesten iOS-Beta­ver­sion des Messen­gers entdeckt. Es ist aber davon auszu­gehen, dass das Feature auch bei der Android- und Desktop-Fassung Einzug hält. Künftig lassen sich Grup­pen­teil­nehmer also anhand ihrer Grafiken iden­tifi­zieren. In puncto Privat­sphäre gibt es wiederum Neuig­keiten beim Computer-WhatsApp. Wie eine aktu­elle macOS-Vorab­ver­sion verrät, plant das Entwick­ler­studio das Verschleiern des Online­status auch für den Desktop. Zuvor wurde das Feature für Android und iOS entdeckt.

WhatsApp: Grup­pen­chats werden leben­diger

WhatsApp: Profilfotos von Gruppenmitgliedern kommen

WABetaInfo Bei den häufig genutzten Zwei­erchats ist es nicht notwendig, das Profil­foto des Gegen­übers inner­halb der Konver­sation einzu­blenden. Schließ­lich sieht man die Grafik links oben neben dem Namen. Für Grup­pen­chats mutet ein Profil­foto neben dem Teil­neh­mer­namen aller­dings äußerst nütz­lich an. Bis zu 512 Mitglieder kann eine Gruppe umfassen, und oftmals nimmt man eine auffäl­lige Grafik schneller wahr als Text. Viele WhatsApp-Anwender haben Profil­fotos für Grup­pen­chats schon seit Jahren einge­for­dert. Demnächst wird diese Bitte erhört, wie WABetaInfo heraus­gefunden hat.

In der iOS-Beta­ver­sion 22.18.0.72 des Messen­gers sind die Profil­bilder inte­griert. Wie häufig bei solchen frühen Imple­men­tie­rungen ist die Funk­tion aller­dings noch nicht frei­geschaltet. Einen ersten Eindruck können Sie anhand des einge­bet­teten Screen­shots erha­schen. Links neben einer Mittei­lung erscheint künftig in Grup­pen­chats die ersehnte Grafik. Dies dürfte für einen besseren Kommu­nika­tions­fluss und eine persön­lichere Atmo­sphäre sorgen.

WhatsApp: Online­status am Computer verbergen

Online-Sichtbarkeit bei WA Desktop demnächst deaktivierbar

WABetaInfo Zwei Indi­katoren verraten im popu­lären Messenger die Erreich­bar­keit. Zum einen gibt es die Anzeige „Zuletzt online“ und zum anderen die des gene­rellen Online­status. Während man die Sicht­bar­keit der erst­genannten Einstel­lung konfi­gurieren kann, ist dies bei der zweit­genannten noch nicht möglich. Besse­rung naht, wie diverse WhatsApp-Beta­ver­sionen für Android und iOS enthüllten. Für die Computer-Fassung von WhatsApp gilt das eben­falls. In Zukunft lässt sich auch auf dem Desktop die Einstel­lung von „Zuletzt online“ für den Online­status über­nehmen.

