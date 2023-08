WhatsApp: Planung für Gruppenanrufe kommt

Bei WhatsApp lassen sich künftig Grup­pen­anrufe planen. Beispiels­weise haben Admi­nis­tra­toren somit die Gele­gen­heit, Mitglieder über eine bevor­ste­hende Konfe­renz zu infor­mieren. Betreff, Datum und Uhrzeit lassen sich im Zeit­plan fest­legen. Das Feature wurde in der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers für die Android-Platt­form entdeckt. Bereits jetzt können manche Tester von der Erwei­terung Gebrauch machen. Die Termi­nie­rung ist optional über die Hörer-Taste nutzbar. Vor allem für WhatsApp-Gruppen, die privat oder beruf­lich häufig von Grup­pen­tele­fonaten Gebrauch machen, stellt die Funk­tion einen großen Mehr­wert dar.

WhatsApp: Planung für Grup­pen­anrufe kommt

So sieht die Planung von Gruppentelefonaten aus

WABetaInfo Bislang ist es etwas mühselig, sämt­liche Grup­pen­teil­nehmer über eine bevor­ste­hende Konfe­renz in WhatsApp zu infor­mieren. Insbe­son­dere bei virtu­ellen Versamm­lungs­räumen mit sehr vielen Personen kann eine solche Meldung schnell unter­gehen. Abhilfe schaffen bald die plan­baren Grup­pen­anrufe. WABetaInfo hat das Feature in der Version 2.23.17.7 des Kommu­nika­tions­tools für Android entdeckt. Erste User berich­teten bereits, von der Erwei­terung Gebrauch machen zu können.

Falls Sie selbst am kosten­losen Beta­test teil­nehmen, lässt sich die Frei­schal­tung des Features schnell über­prüfen: Begeben Sie sich in eine gewünschte Gruppe und betä­tigen Sie die Hörer-Taste rechts oben. Jetzt sollte neben der Möglich­keit den Anruf direkt zu starten auch eine Termi­nie­rung ange­boten werden. Ob das Feature Admi­nis­tra­toren vorbe­halten ist, ist uns nicht bekannt. Even­tuell können auch Mitglieder eine entspre­chende Planung voll­ziehen. Eine Erin­nerung an den Grup­pen­anruf wird 15 Minuten vor dem Start an alle Teil­nehmer verschickt.

Die Optionen für die Grup­pen­anruf-Planung

Bei der Termi­nie­rung lässt sich fest­legen, ob es sich um einen Sprach­anruf oder einen Video­anruf handeln soll. Des Weiteren darf ein Betreff einge­geben werden, damit die Mitglieder direkt das Gesprächs­thema wissen. Ein Datum und eine Uhrzeit ist für die Planung essen­ziell, weshalb diese eben­falls einstellbar sind. Sämt­liche Teil­nehmer werden nach dem Absenden über den Zeit­plan im Grup­pen­chat infor­miert. Anschlie­ßend ist es den Mitglie­dern möglich, eine Zusage oder eine Absage zu wählen. In den nächsten Wochen sollten mehr Beta­tester Zugriff auf die Funk­tion erhalten. Wir gehen davon aus, dass die plan­baren Grup­pen­anrufe auch für iOS kommen.

Sämt­liche Anwender profi­tieren jetzt vom WhatsApp-Screen-Sharing.