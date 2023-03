WhatsApp: Gemeinsame Gruppen finden, bessere Umfragen

Wer die WhatsApp-Gruppen nutzt, dürfte sich über neue Features für diese freuen. Das Entwick­ler­studio hat Erwei­terungen für den Umgang mit Grup­pen­chats vorge­stellt. So können Admi­nis­tra­toren nun zum einen fest­legen, dass sie neue Mitglieder zuerst geneh­migen müssen und zum anderen ausste­hende Mitglieder verwalten. Nicht nur für Grup­pen­leiter, sondern alle Teil­nehmer, ist die Auflis­tung der gemein­samen Gruppen gedacht.

Während diese Funk­tionen jetzt für sämt­liche Anwender ausge­rollt werden, ist eine weitere der WhatsApp-Beta für iOS vorbe­halten. Dort gibt es jetzt Umfragen mit nur einer Auswahl­mög­lich­keit.

WhatsApp: Sinn­volle Erwei­terungen für Gruppen

Die neuen WhatsApp-Gruppen-Features

Bild: WhatsApp Inc. Mit den Gemein­schaften und Gruppen erin­nert WhatsApp mitt­ler­weile etwas an Soziale Netz­werke. Die Gruppen werden nun um prak­tische Neue­rungen ergänzt. Das teilte das Entwick­ler­studio via Blog­bei­trag mit. Von der ersten Neue­rung haben wir bereits in Verbin­dung mit einer Beta­ver­sion berichtet. Admi­nis­tra­toren werden ab sofort digi­tale Türsteher. Selbst wenn eine Person eine Einla­dung erhält, ist dies künftig keine Garantie für einen Beitritt. Ein Admin kann ausste­hende Mitglieder in den Einstel­lungen akzep­tieren oder ablehnen. Auf unserem Android-Smart­phone stand diese Funk­tion schon bereit.

Hingegen noch nicht vorge­funden haben wir die Auflis­tung gemein­samer Gruppen. Wie WhatsApp Inc. erklärt, soll man in der Chat­über­sicht nach einem Kontakt suchen, um gemein­same Gruppen ange­zeigt zu bekommen. Sie können über das Lupen-Icon auspro­bieren, ob das Feature bei Ihnen frei­geschaltet wurde. Das Team merkt an, dass alle Anwender in den nächsten Wochen mit den Neue­rungen versorgt sein sollen.

WhatsApp-Umfragen bald mit wich­tiger Anpas­sung

WhatsApp-Umfrage mit einer Antwortmöglichkeit

Bild: WABetaInfo Ein prak­tisches Werk­zeug zur Meinungs­erör­terung ist die Umfrage-Funk­tion des Messen­gers. Allzu akku­rate Rück­schlüsse ließ das Tool aller­dings bislang nicht zu, da eine grund­legende Option fehlte. Derzeit lassen sich stets mehrere Antworten bei einer Umfrage auswählen. Das wird sich künftig ändern, wie WABetaInfo heraus­fand. In der Beta­ver­sion 2.23.6.72 von WhatsApp für iOS ist diese Ände­rung inte­griert. Mit einer zusätz­lichen Schalt­fläche lässt sich demnächst fest­legen, dass nur eine Antwort­mög­lich­keit ausge­wählt werden kann.

Klasse: WhatsApp für iOS hat nun eine Text­erken­nung bei Bildern.