WhatsApp verbessert die Gruppen-Menüs

Fein­schliff an der Benut­zer­ober­fläche von WhatsApp gibt es jetzt in den Grup­pen­ein­stel­lungen. Zunächst profi­tieren Beta­tester der Android-Version.

Admi­nis­tra­toren von WhatsApp-Gruppen dürfen sich über deut­lich verbes­serte Grup­pen­ein­stel­lungen freuen. Das Entwick­ler­studio hat das Menü in solchen Chats intui­tiver gestaltet. So muss man sich nicht mehr durch Unter­menüs hangeln, sondern kann wich­tige Anpas­sungen anhand von Schal­tern fest­legen. Ein zusätz­licher Schnell­zugriff regelt außerdem die Erlaubnis, neue Teil­nehmer hinzu­zufügen. Wie so oft bei neuen Features des Messen­gers ist auch dieses zunächst Beta­tes­tern vorbe­halten. In der jüngsten Beta­ver­sion von WhatsApp für Android finden man die über­arbei­teten Grup­pen­ein­stel­lungen vor.

WhatsApp: Mehr Komfort für Admi­nis­tra­toren

Die neuen Gruppeneinstellungen

WABetaInfo Mit der neuesten Aktua­lisie­rung auf die Beta­ver­sion 2.23.11.11 für Android gibt es Fein­schliff beim weit verbrei­teten Messenger. Das Entwick­ler­studio möchte für ein eingän­gigeres und moder­neres Bedien­kon­zept der Grup­pen­ein­stel­lungen sorgen. WABetaInfo berichtet über diese Ände­rung. Aktuell ist es noch so, dass man im betref­fenden Menü zuerst die gewünschte Schalt­fläche berühren und dann die jewei­lige Option auswählen muss. Künftig entfällt der Zwischen­schritt. Sowohl die allge­meinen Grup­pen­ein­stel­lungen als auch die Menü­punkte „Nach­richten senden“ und „Neue Mitglieder geneh­migen“ besitzen demnächst einen Schalter.

Des Weiteren wurde der Eintrag „Andere Mitglieder hinzu­fügen“ als Schnell­zugriff ergänzt. Mit einem Schalter lässt sich dort fest­legen, ob gene­rell weitere Teil­nehmer zur Gruppe hinzu­stoßen dürfen. Die Bear­bei­tung der Gruppen-Admi­nis­tra­toren bekam zudem eine Über­sicht spen­diert. So lassen sich die Namen der verwal­tenden Mitglieder auf einen Blick erkennen.

Groß­flä­chiges Rollout in den kommenden Wochen

Mögli­cher­weise stehen Ihnen die verbes­serten Grup­pen­ein­stel­lungen noch nicht zur Verfü­gung. Trotz passender Beta­ver­sion gibt es keine Garantie, direkt Zugriff auf neue Funk­tionen zu haben. WhatsApp schaltet die Features in Wellen frei. Sie könnten also schon in ein paar Tagen oder im schlimmsten Fall wenigen Wochen das über­arbei­tete Menü vorfinden. Dieses Jahr scheint das Entwick­ler­studio beson­ders viel Wert auf den Bedien­kom­fort seiner Anwen­dung zu legen. Das zeigt sich auch abseits der Smart­phone-Fassungen für Android und iOS.

Kürz­lich führte WhatsApp anhand von Beta­ver­sionen bessere Chat-Menüs in der Web-Version und einen intui­tiven Nach­rich­ten­ent­wurf in der Windows-Version ein.