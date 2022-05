WhatsApp: Heimliches Verlassen von Gruppen kommt

Um Unan­nehm­lich­keiten beim Ausstieg aus einer WhatsApp-Gruppe vorzu­beugen, wird dieses Verfahren bald still erfolgen. Nur der Leiter soll Bescheid wissen.

Bislang ist es in WhatsApp nicht möglich, unbe­merkt eine Gruppe zu verlassen, ein Umstand, der sich bald ändern soll. Das Entwick­ler­studio arbeitet an einem Feature für den stillen Fort­gang aus einer Gruppe. Anstatt jedem Grup­pen­mit­glied im Chat einen Hinweis einzu­blenden, dass sich ein Teil­nehmer verab­schiedet hat, wird künftig nur noch der Admi­nis­trator infor­miert.

Derje­nige, der die Gruppe verlassen möchte, bekommt ergän­zend in einem Pop-up-Fenster ange­zeigt, dass nur der Leiter davon erfährt. Das stille Verlassen von Gruppen dürfte demnächst in einer WhatsApp-Beta­ver­sion starten.

WhatsApp bringt heim­lichen Fort­gang aus Gruppen

Das neue Pop-up-Fenster beim Verlassen einer Gruppe

Bild: WABetaInfo Die Gruppen in WhatsApp sind ein beliebtes Feature, das Gleich­gesinnte eines Inter­essen­gebiets vereint. Ob Fami­lien­chats, Cliquen oder Fanclubs, sie ermög­lichen regen Austausch in Schrift, Ton und Bild. Es kann aber vorkommen, dass man sich in einer Gruppe nicht mehr heimisch fühlt. Geän­derte Inter­essen, Konflikte oder schlicht Zeit­mangel sind poten­zielle Faktoren. Natür­lich steht es jedem Mitglied frei, jeder­zeit eine Gruppe zu verlassen. Bislang geschieht das aber nicht, ohne Aufsehen zu erregen.

Wenn jedes Mitglied ange­zeigt bekommt, dass man die Gruppe verlassen hat, können sich schnell Fragen nach dem Hinter­grund in privaten Chats häufen. Wie WABetaInfo berichtet, wirkt das Entwick­ler­studio dieser Misere bald mit dem stillen Verlassen von Gruppen entgegen. Das Feature befindet sich derzeit für die Desktop-Version des Messen­gers in der Mache. Aller­dings wird davon ausge­gangen, dass auch die anderen Platt­formen, wie Android und iOS die Funk­tion erhalten. Zunächst dürfte wie gewohnt eine Frei­schal­tung in den Beta­ver­sionen des Kommu­nika­tions­tools erfolgen.

Warum werden Admi­nis­tra­toren weiterhin infor­miert?

Mögli­cher­weise würden es manche Nutzer begrüßen, wenn auch der Leiter der Gruppe nichts vom Weggang erfährt. Aller­dings sollte fairer­weise zumin­dest der Admi­nis­trator erfahren, dass er ein Mitglied weniger hat. Schließ­lich leitet er die virtu­elle Gemeinde. Falls es sich um eine beson­ders große Gruppe handelt, immerhin sind bis zu 512 Teil­nehmer möglich, würde der Fort­gang einer einzelnen Person wahr­schein­lich kaum auffallen.

Dennoch ist es nicht ausge­schlossen, dass der Admi­nis­trator selbst die anderen Mitglieder darüber infor­miert, dass jemand die Gruppe verlassen hat.

