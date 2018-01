WhatsApp-Gruppe: Mitglieder einfach per Link einladen

Über Gruppen können sich gleich mehrere Mitglieder über WhatsApp austauschen. Neue Personen lassen sich dabei auch dann hinzufügen, wenn der Gruppenadmin deren Telefonnummer nicht kennt - das geht ganz einfach per Link.

Tipps für die WhatsApp-Gruppe In WhatsApp-Gruppen können sich bis zu 256 Teilnehmer miteinander austauschen. Gruppen lassen sich im Messenger dabei unbegrenzt erstellen. Wer eine WhatsApp-Gruppe gründet, muss nicht unbedingt die Telefonnummern aller Teilnehmer haben. Um andere Mitglieder einzuladen, können die Gruppenadmins auch einen Link generieren, den sie dann an alle schicken. Das funktioniert, indem man zuerst die Gruppe öffnet und dann die Gruppeninfo über das obere rechte Symbol mit den drei Punkten antippt.

Unter den Teilnehmern gibt es die Option "Teilnehmer hinzufügen". Wählt man dies aus, erscheint eine Kontaktliste - und an erster Stelle steht der Link zum Teilen. Wer den Link erhält und WhatsApp installiert hat, kann so der Gruppe einfach beitreten. Der Gruppenadmin kann den Link jederzeit zurückrufen und einen neuen erstellen.

Admin einer WhatsApp-Gruppe ist immer derjenige, der die Gruppe angelegt hat. Er kann im Nachhinein aber auch andere Mitglieder zum Admin machen und ihnen so Verwaltungsrechte zuordnen. Dies funktioniert, indem der Admin in der Liste der Mitglieder einen Namen antippt und in dem Menü, das nun erscheint, die Option "Zum Admin machen" auswählt.

Diese Rechte haben reguläre Mitglieder

Die regulären Mitglieder einer Gruppe können aber auch ohne Admin-Rechte einige Einstellungen vornehmen. So ist es ihnen beispielsweise möglich, in der Gruppeninfo den Betreff einer Gruppe - also den Namen - zu ändern. Auch das Gruppenbild können sie nach Belieben austauschen. Hierfür genügt es, das Gruppenbild lange zu Drücken und dann ein neues zu wählen.

Weitere Tipps zum WhatsApp-Messenger haben wir in einer Übersicht zusammengestellt.