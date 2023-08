WhatsApp führt Sprachchats in Gruppen ein

Die Grup­pen­chats in WhatsApp werden mit Sprach­chats und einer Meldung von Mittei­lungen an den Admi­nis­trator aufge­wertet. Beide Features sind Bestand­teil neuer Beta­ver­sionen des Kommu­nika­tions­tools für Android. Die Frei­schal­tung erfolgt sukzes­sive. Gene­relle Konver­sationen inner­halb einer Gruppe jeder­zeit in Sprach­chats umwan­deln zu können, ist eine prak­tische Erwei­terung. So können Diskus­sionen und Planungen auf eine persön­lichere Ebene gehievt werden.

Sollte inner­halb eines Grup­pen­chats eine unpas­sende Nach­richt auftau­chen, lässt sich ein Admi­nis­trator benach­rich­tigen, welcher dann entscheidet, was mit der Mittei­lung passiert.

Gruppen-Sprach­chat und Über­prü­fung durch Admin

WhatsApp Gruppen-Sprachchat

Bild: WABetaInfo Grup­pen­anrufe, mit oder ohne Video, sind in WhatsApp schon seit geraumer Zeit möglich. Es kann aber bei größerer Teil­neh­mer­zahl mühselig sein, jede Person einzeln hinzu­zufügen oder sie zu infor­mieren. Demnächst lassen sich direkt aus einer Gruppe heraus Sprach­chats initi­ieren. Alle Teil­nehmer haben dann die Möglich­keit, jeder­zeit dem Anruf beizu­treten. In kompa­tiblen Gruppen wird rechts oben neben den Einstel­lungen ein Wellen­symbol ange­zeigt. Wird diese Schalt­fläche berührt, startet der Sprach­chat. Er endet entweder, wenn kein Anrufer mehr da ist oder auto­matisch nach einer Stunde, sollte niemand beigetreten sein.

Die Sprach­chats sollen in Gruppen zur Verfü­gung stehen, welche mehr als 32 Teil­nehmer haben. Mit 32 Teil­neh­mern ist auch das Limit für eine Sitzung erreicht. Es ist jedoch möglich, dass die Anzahl der benö­tigten und maxi­malen Mitglieder für einen Anruf vari­iert. Jedes Mitglied wird über eine stumme Push-Benach­rich­tigung infor­miert, sobald ein neuer Sprach­chat inner­halb einer Gruppe gestartet wurde. Wie von WhatsApp gewohnt, sind auch die Sprach­chats Ende-zu-Ende-verschlüs­selt. Laut WABetaInfo ist der Messenger ab der Beta­ver­sion 2.23.16.19 für Android kompa­tibel.

Mittei­lung an Gruppen-Admin melden

WA Mitteilung an Admin melden

Bild: WABetaInfo Je größer die Gruppe, desto wahr­schein­licher sind unpas­sende Beiträge. Es können beispiels­weise Falsch­infor­mationen, persön­liche Angriffe oder Schimpf­wörter ihren Weg in den Chat finden. Solche Mittei­lungen lassen sich ab der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.16.18 für Android an den Gruppen-Admi­nis­trator melden. Dieser kann sich dann die betref­fenden Inhalte anschauen und entspre­chend handeln.

Beispiels­weise könnte der Leiter die Nach­richt löschen oder eine Verwar­nung an den Absender schi­cken. Sollte die Mittei­lung zu extrem sein, besteht natür­lich die Möglich­keit, das Mitglied aus der Gruppe zu verbannen.

