WhatsApp-Gruppen: Namen & Beschreibungen jetzt länger

Gruppen sind in WhatsApp nütz­lich, um Gleich­gesinnte einer Thematik zu vereinen. Mit einem grif­figen Namen und einer aussa­gekräf­tigen Beschrei­bung wird die Quint­essenz einer solchen Versamm­lung noch deut­licher. Ab sofort können Gruppen-Admi­nis­tra­toren des Messen­gers sowohl in Android als auch in iOS ihre Chat­räume mit längeren Namen und Beschrei­bungen defi­nieren. So können beispiels­weise Neulinge bei einer Einla­dung besser abschätzen, ob die Gruppe für sie von Rele­vanz ist. Um von dem Feature zu profi­tieren, ist die jeweils neueste Beta­ver­sion von WhatsApp erfor­der­lich.

WhatsApp: Längere Grup­pen­namen und Beschrei­bungen

Andre Reinhardt Manchmal reicht der digi­tale Platz aufgrund künst­licher Limi­tie­rung nicht aus, um seine Vision zu verwirk­lichen. Wer bis vor kurzem noch eine Gruppe in WhatsApp erstellte, musste mit einer Titu­lie­rung von maximal 25 Zeichen vorlieb­nehmen. Bei der Beschrei­bung wurden höchs­tens 512 Zeichen gewährt. Je nachdem, wie komplex die Thematik einer Gemein­schaft ist, kann eine solche Begren­zung zum Problem werden. Ein Problem, das ab der WhatsApp-Beta­ver­sion 2.23.3.9 für Android respek­tive 2.23.3.70 für iOS der Vergan­gen­heit ange­hört. Durch WABetaInfo (1,2) erfuhren wir von der Neue­rung.

Bis zu 100 Zeichen darf ein Grup­pen­name nun lang sein. Das Limit der Beschrei­bung wurde auf 2048 Zeichen erhöht. Unter iOS fällt die Erwei­terung aber etwas komfor­tabler aus. So sieht man dort direkt ab dem ersten Zeichen, wie viele Zeichen noch zur Verfü­gung stehen. Unter Android wird erst eine verblei­bende Anzahl einge­blendet, wenn der Anwender allmäh­lich die Grenze erreicht. Hingegen zeigt WhatsApp auf beiden Betriebs­sys­temen die noch nutz­baren Buch­staben, Wörter und Sonder­zei­chen sofort bei der Eingabe des Grup­pen­namens an.

Verfüg­bar­keit der längeren Namen und Beschrei­bungen

Die notwen­dige Beta­ver­sion für Android erschien bereits am 31. Januar. Seitdem wurden sukzes­sive Nutzer für das Feature frei­geschaltet, sodass die meisten Tester von der Funk­tion Gebrauch machen dürften. Bei uns funk­tio­nierte das ange­hobene Limit bereits. Das WhatsApp-Beta-Update für iOS wurde erst am 5. Februar veröf­fent­licht. Entspre­chend könnte es noch etwas dauern, bis sämt­liche Tester Zugriff auf die Erwei­terung erhalten. Wann die längeren Grup­pen­namen und Beschrei­bungen in der regu­lären Fassung von WhatsApp Einzug halten, ist uns nicht bekannt.

