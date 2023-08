WhatsApp: Sanfterer Einstieg für Gruppen-Neulinge

Neuen Grup­pen­mit­glie­dern wird in WhatsApp künftig durch einen geteilten Verlauf der jüngsten Mittei­lungen der Einstieg erleich­tert. Wenn diese einer Gruppe beitraten, sehen sie keinen leeren Chat, sondern alle Texte und Medien der letzten 24 Stunden. Dadurch fällt es den betref­fenden Teil­neh­mern leichter, den Kontext aktu­eller Unter­hal­tungen nach­zuvoll­ziehen.

Das auto­mati­sche Teilen der Chat-Historie in WhatsApp ist eine optio­nale Funk­tion und befindet sich derzeit in Entwick­lung. Dank der neuesten Beta­ver­sion des Messen­gers für Android gibt es einen ersten Eindruck.

Jüngster Verlauf bald für Gruppen-Neulinge teilbar

Jüngster Chatverlauf für Gruppen-Neulinge

Bild: WABetaInfo Insbe­son­dere bei größeren Gruppen herrscht reger Kommu­nika­tions­fluss. Entspre­chend kann es neuen Grup­pen­mit­glie­dern schwer­fallen, bei den Unter­hal­tungen durch­zubli­cken. WhatsApp arbeitet an einer Lösung für dieses Problem. Das in Entwick­lung befind­liche Feature nennt sich "recent history sharing", also das Teilen des jüngsten Chat­ver­laufs. Dabei werden sämt­liche Inhalte der letzten 24 Stunden auto­matisch mit neuen Mitglie­dern geteilt. WABetaInfo hat die Funk­tion in der WhatsApp-Beta-Fassung 2.23.18.5 für das Android-Betriebs­system entdeckt. Frei­geschaltet ist die Erwei­terung aber noch nicht.

Anhand des Screen­shots lässt sich erkennen, dass alle Grup­pen­teil­nehmer infor­miert werden, sobald das Feature aktiv ist. Das Teilen des jüngsten Chat­ver­laufs lässt sich nur von Admi­nis­tra­toren akti­vieren. Wir gehen davon aus, dass die Funk­tion auch in iOS Einzug hält. In den kommenden Wochen dürfte ein Test für Nutzer der WhatsApp-Beta­ver­sionen starten.

Ähnliche Funk­tion gibt es schon in den Kanälen

Mit den Kanälen bringt das Entwick­lers­tudio in Zukunft eine Broad­cast-Funk­tion zu uns. Inner­halb vom WhatsApp folgt man Firmen, Privat­per­sonen oder Promi­nente, die ihrer­seits regel­mäßig neue Inhalte wie Nach­richten, Rezepte, Anlei­tungen oder Ankün­digungen veröf­fent­lichen. Wird ein Kanal neu abon­niert, ist dieser dennoch nicht leer. Es werden die Inhalte der letzten 30 Tage ange­zeigt. Dadurch profi­tieren Neulinge direkt von den zuvor publi­zierten Beiträgen. Besagte 30 Tage sind auch das Spei­cher­limit auf den WhatsApp-Servern. Ältere Kanal­inhalte werden umge­hend gelöscht.

WhatsApp hat die Kanäle bereits Anfang Juni ange­kün­digt. Wann diese auch in Europa starten, ist bislang nicht bekannt.