WhatsApp & Duo: Bald viel mehr Teilnehmer bei Video-Chats

Um die einge­schränkten sozialen Kontakte zu entschärfen, eignen sich Video­kon­fe­renzen. Bald können über abge­grenzte Räume via Links maximal 50 User in WhatsApp und 32 User in Google Duo beitreten.

Video­kon­fe­renzen sind in Zeiten der Kontakt­sperre beson­ders gefragt, infol­ge­dessen reagieren WhatsApp und Google Duo mit einer Stei­ge­rung der Teil­neh­mer­zahl. Demnächst sollen bis zu 50 User in WhatsApp und maximal 32 in Duo gleich­zeitig mitein­ander audio­vi­suell kommu­ni­zieren können. Dabei soll der WhatsApp-Service auf den bereits von Face­book bekannten Messenger Rooms fußen. Hier­über sind Konfe­renzen außer­halb der eigent­li­chen Platt­form möglich, die sich über Links errei­chen lassen. Auch Google verfolgt diesen Weg mit Duo. Aktuell können 8 Teil­nehmer bei WhatsApp und 12 bei Duo an Gruppen-Video­chats teil­nehmen.

WhatsApp erhöht Nutzer­an­zahl für Video­te­le­fonie

Rooms-Funktion in WhatsApp

WABetaInfo Ende April berich­teten wir darüber, dass WhatsApp jetzt acht Kontakte zugleich für in Bewegt­bil­dern statt­fin­denden Konfe­renzen zulässt. Kurz davor kündigte der Mutter­kon­zern Face­book sein Rooms getauftes Feature an. Dieses erlaubt bis zu 50 Teil­nehmer und soll nicht nur via Face­book selbst, sondern auch mittels Insta­gram und WhatsApp klappen. In der Android-Beta­ver­sion 2.20.139 des popu­lären Messen­gers wurde die Funk­tion bereits inte­griert, wie WABetaInfo heraus­fand. Weiterleitung auf Messenger Rooms

WABetaInfo Sie leitet anschei­nend auf Messenger Rooms weiter. Frei­ge­schaltet ist die Erwei­te­rung jedoch noch nicht. Kürz­lich entdeckte das Team dasselbe Feature in dem neuen Update auf 2.2019.6 von WhatsApp Web. Sobald die aufge­bohrte Video­kon­fe­renz startet, können User entscheiden, ob sie den Raum im Browser oder doch lieber auf dem Smart­phone-Messenger eröffnen wollen. Neben Android und WhatsApp Web wird die Rooms-Funk­tion auch auf iOS Einzug halten.

Google Duo stockt eben­falls Teil­neh­me­r­an­zahl auf

Google Duo bald mit deutlich mehr Konferenzteilnehmern

Google Derzeit lassen sich audio­vi­su­elle Gespräche in Duo mit bis zu 12 Usern durch­führen. Künftig möchte Google diesen Wert auf 32 Konfe­renz­teil­nehmer stei­gern. Dies bestä­tigte der Such­ma­schi­nen­kon­zern der US-ameri­ka­ni­schen Webseite Android Police. Vor kurzem erwei­terte Google sein Duo um eine Web-basierte Video­te­le­fonie, ähnlich wie sie Face­book und Zoom offe­rieren. Es lassen sich also wie bei der Konkur­renz simpel Links nutzen, um einem entspre­chenden Grup­pen­chat beizu­treten.

Zoom ist den Rivalen in puncto Teil­neh­mer­zahl deut­lich voraus, dort können bis zu 100 Personen bei einer Konfe­renz mitwirken. Ein Plus­punkt von WhatsApp und Google Duo ist jedoch, dass es kein Zeit­limit gibt.