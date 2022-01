WhatsApp: Backups via Google Drive demnächst mit Limit

Wer WhatsApp auf einem Android-Smart­phone benutzt, hat mit dem unbe­grenzten Google-Drive-Spei­cher für Backups bislang noch einen Vorteil gegen­über iOS-Anwen­dern. Dieses Schman­kerl könnte aber in naher Zukunft der Vergan­gen­heit ange­hören. Googles Koope­ration mit WhatsApp für die Bereit­stel­lung des gren­zen­losen Cloud-Backups soll enden. Dies fand eine auf den Messenger spezia­lisierte Webseite heraus. Im Programm­code sind Zeilen für ein kommendes Update enthalten, welche explizit ein Spei­cher­limit erwähnen. Sollte der User sich diesem Limit nähern, erscheint eine Warn­mel­dung.

Google setzt bei WhatsApp die Schere an

Unschön: WhatsApp bald mit Backup-Grenze

WhatsApp Inc. So spen­dabel wie früher geht der Such­maschi­nen­kon­zern nicht mehr mit seinem Online­spei­cher um. Letztes Jahr mussten Hobby-Foto­grafen etwa das Ende des unbe­grenzten Daten­platzes für ihre Aufnahmen in Kauf nehmen. Jetzt droht eine weitere Einschrän­kung, wie WABetaInfo berichtet. In den Code­zeilen des Kommu­nika­tions­tools fanden sich diverse Vorkeh­rungen, die mit einer künf­tigen Aktua­lisie­rung die endlose Google-Drive-Siche­rung abschaffen. Den Para­metern nach zu urteilen, wird es nur noch eine bestimmte Daten­menge in Drive geben, welche sich nicht auf den regu­lären Drive-Spei­cher auswirkt. Die verräterischen Codezeilen

WABetaInfo Nähert sich der WhatsApp-Nutzer dieser Begren­zung, erscheint eine Benach­rich­tigung. Diese teilt dem Anwender mit, wann das Sichern der Backups seinem Cloud-Kontin­gent ange­rechnet wird. Wie groß die freie Daten­menge für WhatsApp-Backups ausfällt, ist bislang unbe­kannt. Bereits vor drei Monaten wunderte sich WABetaInfo, dass das Entwick­ler­studio an einer Verwal­tung der Backup-Größe arbeitet. Dies war wohl ein erstes Anzei­chen für das nahende Limit. In Zukunft dürfen Anwender entscheiden, ob Fotos, Audio, Videos, Doku­mente und andere Medien Bestand­teil der Siche­rung sind.

Upgrade oder weiteres Google-Konto

Von Haus aus offe­riert Google bei jedem kosten­losen Account 15 GB Cloud-Spei­cher. Je nachdem wie viele Medien Sie sichern wollen, kann dieser Platz irgend­wann eng werden. In Messen­gern wie WhatsApp sammeln sich im Laufe der Zeit eine Menge Fotos, Videos und Audio­dateien an. Sobald die zuvor erwähnte Daten-Begren­zung in Kraft tritt und Sie mehr Spei­cher benö­tigen, um Ihr WhatsApp-Backup zu sichern, lässt sich ein Upgrade durch­führen. Für 1,99 Euro im Monat oder 19,99 Euro im Jahr gibt es 100 GB, für 2,99 Euro im Monat oder 29,99 Euro im Jahr 200 GB und für 9,99 Euro im Monat oder 99,99 Euro im Jahr 2 TB bei Google Drive.

Alter­nativ können Sie ein neues Google-Konto erstellen und die kosten­losen 15 GB ausschließ­lich für WhatsApp nutzen.

