WhatsApp: Fotos und Videos in Originalgröße senden

Sie wollen ein Foto oder ein Video ohne Kompro­misse in WhatsApp verschi­cken? Das klappt demnächst. Eine entspre­chende Funk­tion ist in Arbeit.

Seit kurzem lassen sich in WhatsApp Fotos und Videos in deut­lich besserer Qualität versenden. Das war aber nur ein erster Meilen­stein, wie sich heraus­gestellt hat. Derzeit arbeitet das Entwick­lers­tudio nämlich an der Möglich­keit, Medi­enda­teien in ihrer Origi­nal­qua­lität zu über­mit­teln. Als Doku­ment funk­tio­niert das bereits seit längerem, in Zukunft gibt es aber einen dedi­zierten Menü­punkt für unkom­pri­mierte Aufnahmen. Für eine persön­lichere Reak­tion auf einen Status bereitet das Team Avatar-Reak­tionen vor. Bald steht neben Emojis also das Konterfei zur Auswahl.

WhatsApp: Medi­enda­teien in Origi­nal­qua­lität

Die Option für unkomprimierte Medien

WABetaInfo Vor über einer Woche schal­tete der zu Meta gehö­rende Messenger die HD-Qualität für Fotos frei, kürz­lich folgte die HD-Qualität für Videos. Wenn Ihnen selbst diese Option zu wenig Details bietet, dürften Sie sich über den nächsten Schritt freuen. Wie WABetaInfo heraus­gefunden hat, befindet sich die Über­tra­gung von Medi­enda­teien in Origi­nal­qua­lität in Entwick­lung. Im Zeit­alter von Smart­phones, die bis zu 200 Mega­pixel große Bilder schießen oder Videos in 8K-Auflö­sung aufnehmen, könnte das zu riesigen Daten­mengen führen.

Als Doku­ment lassen sich die Spei­cher­fresser schon jetzt ohne Kompro­misse verschi­cken. Das Senden von Fotos und Filmen in Origi­nal­qua­lität wird auf ähnliche Weise funk­tio­nieren. Es handelt sich um einen zusätz­lichen Einstiegs­punkt beim Versand von Doku­menten. Wie man dem einge­bet­teten Screen­shot entnehmen kann, inte­griert WhatsApp einen Schnell­zugriff auf die Galerie, um die Medien in ihrem ursprüng­lichen Zustand abzu­schi­cken. Somit müssen Sie nicht mehr den Ordner-Dschungel durch­queren. Eine Vorschau wird es, ähnlich wie bei den Doku­menten, wohl nicht geben.

WhatsApp: Avatare als Reak­tionen für den Status

Avatar-Reaktionen

WABetaInfo Ein Bild respek­tive eine Grafik sagt manchmal mehr als tausend Worte. Um auf einen Status zu reagieren, muss man nicht immer einen umfas­senden Text schi­cken. Emojis drücken in der digi­talen Welt Empfin­dungen recht gut aus. Noch indi­vidu­eller wird es mit den Avataren. Bald soll es möglich sein, die den Nutzer reprä­sen­tie­renden Comic­figuren auch als Reak­tion auf einen Status zu verwenden. Die in Entwick­lung befind­liche Funk­tion entdeckten wir bei WABetaInfo.

