WhatsApp: Diese Formatierungen sind jetzt verfügbar

Wenn Sie mehr Gestal­tungs­mög­lich­keiten für Ihren Text in WhatsApp auf dem Smart­phone benö­tigen, hilft die aktu­elle Erwei­terung.

Meta infor­miert darüber, dass die neuen Forma­tie­rungen für WhatsApp für alle Anwender ausge­rollt werden. Mit ihnen lassen sich Texte als Punkt­liste, numme­rierte Liste, Programm­code oder Zitat gestalten. Um von den Text­werk­zeugen Gebrauch zu machen, sind bestimmte Zeichen erfor­der­lich. Das Entwick­lers­tudio hat eine Tabelle mit den nun insge­samt acht Forma­tie­rungen veröf­fent­licht. Diese veran­schau­licht, welche Zeichen für welche Gestal­tung gelten. Ferner tüftelt das Team an einer Vorein­stel­lung für die Qualität des Medien-Uploads. Fotos und Videos lassen sich bald gene­rell in Stan­dard- oder HD-Qualität über­tragen.

WhatsApp startet neue Forma­tie­rungen

Die neuen WhatsApp-Formatierungen

WhatsApp Inc. Das weit verbrei­tete Kommu­nika­tions­tool verdop­pelt die Anzahl seiner Text­werk­zeuge. Ab sofort können geschrie­bene Mittei­lungen in acht anstatt vier Forma­tie­rungen über­tragen werden. Zu den bereits bekannten Optionen "Fett", "Kursiv", "Durch­gestri­chen" und "Mono­space" gesellen sich Auflis­tungen mit Punkten und Ziffern, Programm­codes und Zitate. Auf diese Weise können Anwender Nach­richten besser dem Inhalt entspre­chend anpassen. Auf X (ehemals Twitter) teilt WhatsApp eine Tabelle mit sämt­lichen Forma­tie­rungen.

Medien-Upload bald gene­rell konfi­gurierbar

WABetaInfo fand die Infor­mation im Kanal des Meta-Chefs Mark Zucker­berg vor. Die Führungs­kraft stellt eine ähnliche Tabelle zur Verfü­gung, hebt jedoch die neuen Optionen hervor. Das Feature erfor­dert keine Beta, sondern ist in der regu­lären Fassung des Messen­gers enthalten. Allem Anschein nach werden die Tools in Wellen ausge­rollt. Trotz neuester WhatsApp-Version funk­tio­nierte bei uns noch keine der hinzu­gefügten Forma­tie­rungen. Falls die Erwei­terung bei Ihnen auch noch fehlt, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden.

Medien-Upload-Qualität kommt

WABetaInfo Durch WABetaInfo wurden wir auf eine kommende Option in den Einstel­lungen von WhatsApp aufmerksam. Im Abschnitt „Spei­cher und Daten“ wird es demnächst den Eintrag „Medien-Upload-Qualität“ geben. Mit dieser Funk­tion können Sie fest­legen, dass Fotos und Videos stets in der Stan­dard-Qualität oder der HD-Qualität gesendet werden. WhatsApp weist darauf hin, dass die HD-Qualität detail­rei­cher ist, aber doppelt so viel Spei­cher­platz bei Videos und den fünf­fachen Spei­cher­platz bei Fotos benö­tigen kann. Das Feature ist noch nicht frei­geschaltet.

Neuer­dings hat WhatsApp eine (noch lücken­hafte) Screen­shot-Sperre für Profil­fotos.