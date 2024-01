WhatsApp: Neue Formatierungen in der Android-Beta

Sie wollen ihre Mittei­lungen in WhatsApp über Ihr Android Handy komplexer forma­tieren? Die neueste Beta­ver­sion der Anwen­dung macht es möglich.

Forma­tie­rungen können für mehr Über­sicht sorgen, die Android-Version von WhatsApp erhält nun weitere Text-Anpas­sungs­mög­lich­keiten. In der aktu­ellen Beta des Messen­gers halten vier neue Optionen Einzug. Es handelt sich um Forma­tie­rungen für Programm­codes, Zitate sowie Auflis­tungen mit Punkten und Ziffern. Sie eignen sich etwa für To-do-Listen und Einkaufs­zettel und ergänzen die Vari­anten "Fett", "Kursiv", "Durch­gestri­chen" und "Mono­space". Aller­dings gibt es zumin­dest vorerst kein Auswahl­menü für die neuen Forma­tie­rungen, weshalb auf Sonder­zei­chen basie­rende Befehle nötig sind.

Erwei­terte WhatsApp-Forma­tie­rungen für Android

So sehen die neuen Formatierungen aus

Bild: WABetaInfo Je nach Inhalt einer Mittei­lung genügen die bishe­rigen Anpas­sungs­mög­lich­keiten für den Text im grünen Messenger nicht. Wollen Sie etwa einen Auszug eines Programm­codes, ein Zitat oder eine Aufzäh­lung über­mit­teln, stoßen die stan­dard­mäßigen WhatsApp-Forma­tie­rungen an ihre Grenzen. Seit Oktober 2023 profi­tieren Beta­tester mit einem iPhone von weiteren Optionen. Jetzt kommen auch Beta­tester mit einem Android-Handy zum Zug. Wie WABetaInfo mitteilt, finden manche Anwender in der Vorab­ver­sion 2.24.2.9 des Kommu­nika­tions­tools die neuen Forma­tie­rungen vor.

Es handelt sich um dieselben Vari­anten wie in der iOS-Fassung. Entspre­chend sind auch dieselben Befehle notwendig. Wie im Screen­shot zu sehen ist, sorgt ein Gravis (Abwärts­akzent) vor und nach dem Text für eine Forma­tie­rung als Programm­code. Zitate werden wiederum durch ein mathe­mati­sches Kleiner-als-Zeichen vor dem Inhalt reali­siert. Eine gängige Liste mit Punkten kommt durch ein Minus- oder Stern­zei­chen am Anfang zustande. Wollen Sie eine numme­rierte Auflis­tung, ist eine voran­gegan­gene Zahl mit Punkt erfor­der­lich. Eine Vorschau der Forma­tie­rung soll direkt im Einga­befenster sichtbar sein.

Noch keine groß­flä­chige Verfüg­bar­keit

Die Funk­tion ist sehr neu, weshalb noch nicht alle Beta­tester umge­hend Zugang haben. Das Entwick­lers­tudio schaltet das Feature in Wellen frei. Wir haben sogar die Beta­ver­sion 2.24.2.10 von WhatsApp auf unserem Android-Smart­phone, konnten die erwei­terte Forma­tie­rung aber bislang nicht nutzen. Falls Sie eben­falls am Beta­test-Programm über Google Play teil­nehmen und die neuen Forma­tie­rungen fehlen, müssen Sie sich noch ein wenig gedulden.

Für WhatsApp iOS steht indes ein inte­grierter Sticker-Editor per Beta­ver­sion zur Verfü­gung.