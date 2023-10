WhatsApp: Neue Formatierungen in Beta für iOS nutzbar

Wenn Ihnen bestimmte Forma­tie­rungs­optionen in WhatsApp gefehlt haben, könnte die neue Beta­ver­sion Abhilfe schaffen. Zumin­dest, wenn Sie ein iPhone besitzen.

Durch neue Forma­tie­rungen sollen sich Mittei­lungen in WhatsApp noch besser indi­vidua­lisieren lassen. Eine Code-Schriftart, eine Zitat-Option und mehrere Auflis­tungen werden geboten. Auf diese Weise können Anwender etwa hervor­heben, dass es sich beim über­mit­telten Inhalt um Quell­code eines Programmes oder eine Reak­tion auf einen bestimmten Abschnitt einer voran­gegan­genen Nach­richt handelt. Ferner sind die Auflis­tungen präde­sti­niert für Pläne, Merk­zettel oder Einkaufs­zettel. Die neuen Forma­tie­rungen für WhatsApp starten zunächst in der jüngsten Beta­ver­sion des Messen­gers für iOS.

WhatsApp: Text passend konfi­gurieren

So sehen die neuen WhatsApp-Formatierungen aus

WABetaInfo Schon seit geraumer Zeit lassen sich geschrie­bene Mittei­lungen im grünen Messenger anpassen. Hierfür hält man einen ganzen Text oder eine Passage gedrückt und wählt die gewünschte Forma­tie­rung aus dem Pop-up-Fenster aus. Bislang war es nur möglich, den Inhalt fett, kursiv, durch­gestri­chen oder als Mono­space umzu­gestalten. Künftig gesellen sich neue Forma­tie­rungen dazu. WABetaInfo macht darauf aufmerksam, dass in der WhatsApp-Beta­ver­sion 23.21.1.75 die Erwei­terungen Einzug halten. Anfang Oktober wurde die Neue­rung zuerst in einer Beta für Android gesichtet.

Während die Forma­tie­rungen in besagter Vorab­ver­sion für Googles mobiles Betriebs­system noch nicht nutzbar waren, können Teil­nehmer des iOS-TestFlight von ihnen Gebrauch machen. In ein Auswahl­menü haben es die Tools noch nicht geschafft. Entspre­chend sind bestimmte Zeichen für die Forma­tie­rungen erfor­der­lich. Ob das Gegen­über auch die neueste Beta­ver­sion des Messen­gers für iOS benö­tigt, um die Umge­stal­tung zu sehen, ist uns nicht bekannt.

So funk­tio­nieren die Forma­tie­rungen

Code­blöcke markieren Sie mit dem einfa­chen Anfüh­rungs­zei­chen. Dieses befindet sich im Sonder­zei­chen-Bereich der Soft­ware-Tastatur. Ein einfa­ches Anfüh­rungs­zei­chen (`) vor dem Text markiert den Beginn, ein weiteres nach dem Text das Ende der Forma­tie­rung. Das mathe­mati­sche Kleiner-als-Zeichen ist im selben Abschnitt der Tastatur vorzu­finden. Jenes muss vor eine Nach­richt gesetzt werden, um ein Zitat durch­zuführen. Das Minus­zei­chen oder das Stern­zei­chen am Anfang akti­vieren die Listen­funk­tion. Eine voran­gegan­gene Zahl mit Punkt führt schließ­lich zu einer numme­rierten Liste.

Kürz­lich berich­teten wir darüber, dass Multi-Account in WhatsApp offi­ziell gestartet ist.