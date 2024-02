WhatsApp erhält bald Kontakt-Favoriten für Anrufe

Das Suchen nach einem wich­tigen Kontakt für einen Anruf entfällt in WhatsApp demnächst dank Favo­riten-Funk­tion. Es gibt erste Eindrücke dieser Erwei­terung.

Mit den Kontakt-Favo­riten hält in WhatsApp ein bei der herkömm­lichen Tele­fonie schon seit einer Ewig­keit etabliertes Komfort­fea­ture Einzug. Wich­tige Kontakte sind damit für einen Anruf nur eine Berüh­rung entfernt. Die Inte­gra­tion mutet intuitiv an. Wer häufig mit dem Messenger Audio- oder Video­gespräche führt, dürfte sich über die nahende Verfüg­bar­keit dieser Funk­tion freuen.

In der aktu­ellen Beta­ver­sion für iOS des Kommu­nika­tions­tools wurde die Erwei­terung gesichtet. Frei­geschaltet und damit nutzbar ist sie aber bislang selbst für Teil­nehmer des TestFlight-Programms nicht.

Kontakt-Favo­riten für Anrufe starten bald

Die WhatsApp-Kontakt-Favoriten

Bild: WABetaInfo Desto voller das Adress­buch, desto mühse­liger ist es, eine bestimmte Person oder Firma darin zu finden. Bei der regu­lären Tele­fonie via Fest- oder Mobil­funk­netz sind als Schnell­zugriff spei­cher­bare Einträge deshalb äußerst prak­tisch. WhatsApp wird solche Kontakt-Favo­riten eben­falls in naher Zukunft erhalten. WABetaInfo berichtet über die Neue­rung. Sie ist Bestand­teil der Beta­ver­sion 2.24.3.70 des Messen­gers für iOS. Wie gewohnt hielt den WhatsApp-Experten auch diesmal die fehlende Frei­schal­tung nicht vom Begut­achten des Features ab.

In einem Screen­shot lässt sich das Hinzu­fügen eines Favo­riten in der Anrufe-Sektion des Kommu­nika­tions­tools erspähen. Mithilfe einer Such­funk­tion können gewünschte Kontakte aufge­stö­bert und als Favorit gespei­chert werden. Die Verknüp­fungen für ein Tele­fonat mit wich­tigen Mitmen­schen oder Unter­nehmen finden sich anschlie­ßend ganz oben in diesem Bereich wieder. Dank der Schnell­zugriffe ist ein Tele­fonat nur eine Berüh­rung nach dem Öffnen des Anrufe-Tabs entfernt. Daraus ergibt sich eine große Zeit­ersparnis. Wir gehen davon aus, dass auch die Android-Version von WhatsApp das Feature erhält.

Weitere Messenger würden eben­falls profi­tieren

In der Redak­tion verwenden wir nicht nur WhatsApp. Unter anderem haben wir auch Signal und Tele­gram im Einsatz. Leider gibt es auch bei diesen Chat­pro­grammen noch keine Kontakt-Favo­riten. Beim Face­book Messenger stehen die Audio- und Video­gespräche ohnehin nicht im Fokus. Da ist es kein Wunder, dass Meta bislang auf Schnell­zugriffe verzichtet. Das auf Tele­fonie spezia­lisierte Skype hat die Funk­tion hingegen schon lange an Bord.

Seit neuestem hat übri­gens auch die Telekom einen WhatsApp-Kunden­ser­vice, der Teil­nehmer per Messenger betreut.