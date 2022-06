WhatsApp: Abgeschickte Chat-Nachrichten bald korrigieren

Momentan bedeutet ein Schnitzer in einer WhatsApp-Nach­richt den virtu­ellen Papier­korb. Demnächst lassen sich Mittei­lungen bear­beiten. Es gibt erste Eindrücke dieses Features.

Derzeit befindet sich ein WhatsApp-Feature in arbeitet, auf das wahr­schein­lich schon viele Anwender lange gewartet haben: das Editieren von Mittei­lungen. In abseh­barer Zukunft wird es also möglich sein, bereits abge­schickte Nach­richten zu bear­beiten. Gram­matik­fehler oder falsche Angaben lassen sich auf diese Weise nach­träg­lich korri­gieren.

Die Funk­tion wurde als Bestand­teil einer neuen Beta­ver­sion des Messen­gers entdeckt. Frei­geschaltet ist das Editieren aller­dings noch nicht. Vor einiger Zeit werkelte das Team schon einmal an einer solchen Erwei­terung, brach die Entwick­lung aber ab.

Mittei­lungen demnächst in WhatsApp editierbar

WhatsApp: Texte lassen sich künftig nachträglich korrigieren

Bild: WABetaInfo Im Eifer des Gefechtes kann schnell ein Fauxpas beim Über­mit­teln einer Text­nach­richt passieren. Beispiels­weise Gram­matik­fehler, verwech­selte Daten oder schlicht eine falsche Adres­sie­rung. Derzeit gibt es ledig­lich die Möglich­keit, in einem solchen Fall die Mittei­lung zu löschen. Beson­ders wenn es sich um ausufernde Texte handelt, ist dies eine unbe­queme Lösung. Wie WABetaInfo verkündet, naht Hilfe in Form einer Editier­funk­tion. In einer nicht näher genannten Beta­ver­sion von WhatsApp ist das Feature enthalten.

Der Messenger-Experte konnte die Erwei­terung bereits auspro­bieren, frei­geschaltet ist sie aber noch nicht. In einer kommenden Vorab­ver­sion des Kommu­nika­tions­tools dürften erste offene Beta­tests statt­finden. Die Editier­funk­tion für WhatsApp soll sowohl in Android als auch in iOS und in der Desktop-Fassung Einzug halten. Ist sie aktiv, findet sich im Menü, das nach einem längeren Druck auf einer Mittei­lung erscheint, unter­halb von „Info“ und „Kopieren“ die Option „Editieren“. Selbst­redend funk­tio­niert das Bear­beiten nur bei eigenen Nach­richten.

Editier­funk­tion war schon viel früher geplant

Das erste Mal berich­tete WABetaInfo Anfang 2017 darüber, dass WhatsApp Inc. an einer Editier­funk­tion für seinen Messenger tüftelt. In der Beta­ver­sion 2.17.26 für das Android-Betriebs­system war das Feature inte­griert. Es musste manuell akti­viert werden. Die Nutzer gingen von einer baldigen Veröf­fent­lichung aus, welche aller­dings ausblieb.

Über fünf Jahre später widmet sich das Entwick­ler­studio also aber­mals der Bear­bei­tungs­funk­tion. Wir gehen davon aus, dass die Erwei­terung diesmal erscheint.

