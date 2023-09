WhatsApp: E-Mail-Verifizierung in Vorbereitung

WhatsApp macht Fort­schritte bei seiner Veri­fizie­rung via E-Mail-Adresse. Es handelt sich hierbei um eine neue Schutz­funk­tion gegen Fremd­zugriffe. Außerdem lässt sich die E-Mail-Adresse zur Iden­tifi­kation beim Einrich­tungs­pro­zess des Messen­gers verwenden. Auf diese Weise gibt es eine weitere Methode bei der Über­prü­fung der Iden­tität. Aktuell ist eine Veri­fizie­rung in WhatsApp ledig­lich per SMS und Anruf möglich. Manche Anwender berichten von Problemen bei diesen Methoden. Für Betrof­fene und User, welche gene­rell lieber ihre E-Mail-Adresse für die Konto­erstel­lung nutzen wollen, bietet sich das Feature an.

WhatsApp: Neue Eindrücke der E-Mail-Veri­fizie­rung

Die WhatsApp-E-Mail-Verifizierung naht

WABetaInfo Vor knapp einem Monat infor­mierten wir Sie darüber, dass der grüne Messenger demnächst auch die E-Mail-Adresse zur Iden­titäts­prü­fung einführen möchte. Wenn sich jemand unbe­fugtes Zugriff auf WhatsApp verschaffen will, käme er ohne die Anmel­dedaten nicht weiter. „Ihre E-Mail-Adresse wird verwendet, um ihr Konto zu schützen und zu veri­fizieren“, lautete die dama­lige Beschrei­bung des Features. Nun hat das Entwick­lers­tudio das Design der E-Mail-Regis­trie­rung etwas ange­passt. Die Über­schrift ist eindeutig und die Elemente passender für den Dark-Mode.

Ferner lässt sich ein grünes Häkchen unter­halb des Einga­befelds der E-Mail-Adresse erkennen. Dieses signa­lisiert, dass die Bestä­tigung über die zuge­sen­dete E-Mail erfolg­reich voll­zogen wurde. WhatsApp weist darauf hin, dass kein Kontakt die einge­tra­gene E-Mail-Adresse sehen kann. Das Feature entdeckte WABetaInfo in der Beta­ver­sion 2.23.16.15 des Kommu­nika­tions­tools für das Android-Betriebs­system. Bislang ist aufgrund fehlender Frei­schal­tung noch keine Nutzung möglich.

Weniger Frust bei der WhatsApp-Anmel­dung

Regis­trieren Sie sich neu in WhatsApp oder ziehen den Messenger auf ein anderes Smart­phone um, ist eine Veri­fizie­rung erfor­der­lich. In der Regel wird Ihnen ein sechs­stel­liger Code per SMS zuge­schickt und auto­matisch einge­geben. Es gibt aber Schil­derungen von Nutzern, die keinen SMS-Code erhalten. Dem Autor dieses Arti­kels ist es auch schon passiert, dass die Nach­richt erst nach dem zweiten oder dritten Mal ankam. Bei solch einem Szenario, oder Verstän­digungs­pro­blemen des gespro­chenen Codes per Anruf, ist die E-Mail-Veri­fizie­rung nütz­lich.

Sollten Sie Google Drive für das Cloud-Backup verwenden oder zuvor die Zwei-Faktor-Authen­tifi­zie­rung einge­richtet haben, dürfte die E-Mail-Adresse auto­matisch veri­fiziert werden.

Als weitere Schutz­funk­tion gibt es demnächst den IP-Adressen-Schutz in WhatsApp.