WhatsApp: Mehr Fokus auf die Privatsphäre

Wer sich nicht durch den Menü-Dschungel in WhatsApp kämpfen will, um den Daten­schutz zu opti­mieren, findet diesen Aspekt ab sofort im Haupt­menü. Zumin­dest kommt diese Anpas­sung bei ersten Beta­tes­tern an.